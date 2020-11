ictnews Khóa đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp đấu tranh với các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội giữa Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị.