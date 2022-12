Trả tiền bằng một cú vẫy tay, công nghệ từ phim ảnh ra đời thực

Công nghệ thanh toán đang phát triển để người dùng mua sắm thoải mái hơn. 5 năm trước, Giám đốc Visa tại Việt Nam cho chúng tôi xem khả năng dùng nhẫn để giao dịch tại máy, thay vì dùng thẻ. Gần đây, MoMo cũng thử nghiệm thanh toán chỉ dùng khuôn mặt, không cần dùng điện thoại.

Amazon phát triển công nghệ tương tự, nhưng xác thực giao dịch bằng… lòng bàn tay. Bạn chỉ cần giơ lòng bàn tay trên máy để trả tiền hàng. Không cần thực hiện động tác nào khác.

Công nghệ này của Amazon, Just Walk Out, được cài đặt trên một thiết bị có tên Amazon Go - như một máy tính tiền hoặc máy soát vé. Các cửa hàng có thể cài đặt máy này của Amazon để thay thế, hoặc dùng song song với các máy tính tiền hiện tại.

Khách hàng chỉ cần giơ lòng bàn tay trước máy Amazon Go để thực hiện giao dịch. (Ảnh: Hải Đăng)

Trong bài phát biểu tại sự kiện AWS re:Invent đang diễn ra tại Las Vegas (Mỹ), ông Adam Selipsky - CEO AWS - cho biết các máy Amazon One đang được cài đặt tại một số nhà bán lẻ, với kế hoạch mở rộng ra nhiều đối tác hơn.

Hai năm trước, máy Amazon Go chỉ được lắp đặt tại các cửa hàng thuộc sở hữu của hãng, gồm Amazon Go và Amazon Fresh. Nhưng kể từ tháng 10 năm nay, thiết bị này đã được triển khai cho các đối tác bên ngoài.

Các cửa hàng đang triển khai máy thanh toán này rải rác ở châu Âu, các sân bay ở Hoa Kỳ, và một cửa hàng ở Seatle (Mỹ).

Tại một địa điểm ở Texas, số lượng giao dịch ghi nhận tăng lên 3 lần sau khi sử dụng thiết bị Amazon Go - CEO AWS thông tin.

Amazon One ứng dụng công nghệ NFC và điện toán đám mây, cho phép khách hàng chỉ bằng một cái vẫy tay để xác thực danh tính. Với công nghệ này, máy có thể ứng dụng để thanh toán tại các cửa hàng, hoặc xác nhận khách hàng thân thiết, thay vé vào cổng cho sân vận động hay khi tới công sở hoặc nơi làm việc.

Để sử dụng hệ thống Amazon One, khách hàng phải đăng ký tại các cửa hàng hỗ trợ. Họ chỉ cần đưa thẻ thanh toán của mình vào máy, và giơ lòng bàn tay trên thiết bị, để Amazon One xác thực thẻ với thông tin trên lòng bàn tay của khách hàng.

Thiết bị hoạt động bằng cách ghi lại đặc trưng của lòng bàn tay người dùng, theo nguyên lý mỗi người đều có lòng bàn tay khác nhau. Amazon giải thích rằng các thuật toán tùy chỉnh sẽ xây dựng bản đồ lòng bàn tay của người dùng. Hình ảnh được mã hóa và lưu trữ trên các đám mây bảo mật cao, tạo ra một dạng chữ ký dựa trên dấu hiệu của lòng bàn tay.

Amazon cho biết sử dụng lòng bàn tay làm công cụ xác thực sinh trắc học vì động tác giơ tay thường có chủ ý, tức người dùng chủ động dùng tay để thanh toán.

Theo Amazon, không có hai gan bàn tay nào giống nhau, hệ thống phân tích mọi khía cạnh bằng công nghệ thị giác và chọn ra những dấu hiệu nhận biết khác biệt nhất trên gan bàn tay để tạo ra chữ ký gan bàn tay.

Ngoài ra, nhận dạng lòng bàn tay mang lại nhiều quyền riêng tư hơn so với nhận dạng khuôn mặt, vì không thể xác định danh tính chỉ dựa trên dấu tay.