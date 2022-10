Trải nghiệm Apple Watch Ultra tại giải đua giành cho các chiến binh Spartan

Tôi vừa tham gia một giải chạy bộ vượt chướng ngại vật tại TP.HCM. Người chơi phải chạy trên quãng đường 5km, đồng thời vượt qua 20 chướng ngại vật gồm đu dây, leo qua các vật cản, trườn dưới hàng thép gai...

Cuộc thi có tên gọi Spartan Race, lấy ý tưởng từ những chiến binh Sparta thời Hy Lạp cổ đại. Để tham gia cuộc thi, người chơi không chỉ cần sức bền, mà phải có sức mạnh để thực hiện các thử thách khó nhằn.

Lần đầu tổ chức tại Việt Nam, cuộc thi vượt chướng ngại vật (Obstacle Course Racing - OCR) này chỉ có cự ly Sprint như trên. Các năm sau có thể sẽ có thêm các mức Super, Beast, Ultra.

Tham gia cuộc đua này, tôi đeo Apple Watch Ultra, để xem chiếc đồng hồ cơ bắp của Apple có phù hợp với một trong những giải đấu khó nhằn nhất hiện nay hay không.

Do đồng hồ không có sẵn tính năng ghi nhận cuộc đua vượt chướng ngại vật nên tôi chọn chức năng Chạy bộ ngoài trời (Outdoor Run). Về sau mới biết nên chọn tính năng khác cũng được trang bị trên đồng hồ này.

Về khả năng ghi lại tuyến đường chạy bộ, không chỉ Apple Watch Ultra mà khá nhiều đồng hồ khác trên thị trường đều có thể ghi lại được tổng quãng đường, tốc độ chạy trung bình, bản đồ đường chạy... Tuy vậy, điểm khác biệt nằm ở tốc độ kết nối định vị, độ chính xác khi vẽ lại cung đường và rất nhiều thông tin khác.

Sau khi xem lại bản đồ trên iPhone, có thể thấy rõ chiếc Apple Watch Ultra ghi nhận vị trí toạ độ rất chính xác. Không có trường hợp tín hiệu bị lệch, khiến đoạn đường ghi nhận bị rời khỏi cung đường thực tế. Xem kỹ đường chạy có thể thấy rõ có khoảng 20 điểm trên đường chạy có màu đỏ, là những đoạn tôi phải dừng lại để thực hiện các động tác vượt qua các vật cản.

Bản đồ ghi nhận lại chính xác đường chạy, các điểm màu đỏ (dừng lại, không chạy) phản ánh đúng các địa điểm tôi dừng lại để vượt chướng ngại vật.

Khả năng bắt sóng GPS của sản phẩm này rất tốt vì được trang bị 2 băng tần GPS (L1 và L5), tăng cường khả năng bắt tín hiệu vệ tinh. Trên thị trường smartwatch, Huawei GT2 Pro cũng được trang bị băng tần GPS kép tương tự.

Tuy vậy, cuộc đua tôi tham dự khá đặc thù. Hoạt động này bao gồm chạy bộ và 20 động tác khác. Mặc dù môn này có lịch sử hơn 10 năm, song cả Apple Watch Ultra lẫn nhiều đồng hồ khác trên thị trường không có tính năng ghi nhận riêng cho nó.

Spartan Race bao gồm nhiều thử thách, không riêng gì chạy bộ, do đó khó chọn chức năng có sẵn trên đồng hồ để ghi nhận kết quả.

Chức năng Chạy bộ ngoài trời sẽ không thể ghi nhận hết những hoạt động của tôi trên đường đua - từ đó kết quả về lượng calorie tiêu thụ, các nhóm cơ được tác động, thành tích... sẽ không thể chính xác.

Tính năng Chạy bộ ngoài trời thống kê các thông số rất chi tiết, song vẫn không phản ánh đủ hoạt động OCR.

Sau khi tìm hiểu, tôi thấy một số người chọn tính năng Mixed Cardio hoặc Other trên Apple Watch để ghi lại cuộc thi mang tính tổng hợp này. Rõ ràng môn OCR kết hợp nhiều động tác khác nhau, do đó các cảm biến trên đồng hồ sẽ bị giới hạn trong việc nhận ra các động tác để ghi nhận chính xác.

Những hoạt động khá mạo hiểm trên đường đua đòi hỏi một thiết bị bền bỉ đi cùng.

Spartan Race là một cuộc đua phù hợp để kiểm tra tính bền bỉ của Apple Watch Ultra. Chúng tôi phải vượt rào, leo dây, ném lao, ôm vật nặng, bò trườn trên cát... Trong từng hoạt động này, khả năng đồng hồ bị va vào vật cứng là rất cao, và có khả năng bị dính cát và bùn lầy.

Trước đó, rất nhiều người trên thế giới khi tham dự Spartan Race đều đặt câu hỏi liệu họ có nên mang Apple Watch để tham gia cuộc đua hay không. Rõ ràng đeo một chiếc Apple Watch trong một cuộc đua khá mạo hiểm như vậy khiến nhiều người tiếc của. Song, chiếc đồng hồ cao cấp mới nhất của Apple được sản xuất dành cho những cuộc thi như vậy.

Cuộc thi có nhiều chướng ngại vật, do đó người chơi phải tập trung hết mức, khó có thể giữ gìn chiếc đồng hồ cẩn thận.

Apple Watch Ultra có vỏ bằng titanium, kính sapphire - những vật liệu được xem là tốt nhất được trang bị trên các sản phẩm phục vụ thể thao ngoài trời. Tôi cũng đeo dòng Fenix cao cấp của Garmin, được sản xuất từ các vật liệu tương tự, và cực kỳ tự tin khi chạy bộ, trekking trong rừng, cảm thấy thoải mái nếu có bị va quẹt, té ngã.

Đồng hồ của Apple cũng chống bụi, nước theo chuẩn IP6X, do đó chống được các loại bụi, cát trên đường đua thực tế.

Đồng hồ có khả năng chống nước và bụi bẩn, cộng với vật liệu cao cấp nên phù hợp với những cuộc đua thử thách.

Sau khoảng 1 giờ 25 phút hoạt động liên tục, chiếc Apple Watch Ultra tôi đeo vẫn nguyên vẹn không hề trầy xước. Nếu sở hữu một chiếc đồng hồ thông thường của Apple, chắc chắn tôi sẽ phải cân nhắc có nên đeo tại cuộc đua này không. Có lẽ nhận thấy điều này, hãng Mỹ đã cho ra đời một chiếc như Watch Ultra.

Nếu dùng một chiếc Apple Watch thông thường cho những hoạt động này, chắc chắn tôi sẽ phải cân nhắc rất kỹ.

Một điểm bất tiện khi chọn tính năng Chạy bộ ngoài trời trong cuộc đua này chính là ở những đoạn dừng lại để thực hiện vượt chướng ngại vật, đồng hồ tưởng tôi đã nghỉ, do đó thường hiện thông báo hỏi xem có phải tôi muốn dừng hay không. Vì vậy, tôi khá bất tiện khi phải bấm nút bỏ qua thông báo này nhiều lần.

Nếu chọn hoạt động khác (Other, hay Mixed Cardio) có lẽ thiết bị sẽ ghi nhận liên tục, không có thông báo này.

Cũng như các đồng hồ cao cấp khác, chiếc Apple Watch Ultra liên tục thể hiện nhịp tim của người sử dụng. Điều này cực kỳ quan trọng khi tham gia các hoạt động thể thao. Người dùng có thể theo dõi thường xuyên mức tim của mình để điều chỉnh các hoạt động, ví dụ giảm nhịp độ khi thấy mức tim lên quá cao.

Chiếc đồng hồ ghi nhận thông số liên tục, trong đó có nhịp tim.

Chiếc đồng hồ có tính năng Always On, luôn luôn hiển thị, do đó dù ở góc nhìn nào tôi cũng quan sát được các thông số trên màn hình. Độ sáng tối đa lên đến 2.000 nit, nên vẫn xem được rõ ràng dưới trời nắng (tôi thi đấu khoảng thời gian từ 9h15 đến gần 11h trưa).

Màn hình Apple Watch Ultra để độ sáng cao nhất, độ phân giải tốt nhất, do đó cảm giác theo dõi các thông số trên màn hình này rất thích mắt. Nếu bạn đeo Samsung Watch5 Pro hay Huawei GT3 Pro thì màn hình cũng đẹp tương tự, do cùng dùng tấm nền OLED.

Nếu so sánh với Garmin, rõ ràng dòng Fenix 7 bị lép vế do không dùng AMOLED, và độ phân giải thấp hơn. Song Garmin có thể gỡ gạc bằng chiếc Epix Gen 2, cũng có màn hình cảm ứng, tấm nền AMOLED.

Đồng hồ luôn hiển thị, và nhìn rõ ràng dưới trời nắng gắt.

Tuy vậy, các nguyên tắc vật lý luôn đúng: Khó có một sản phẩm vừa sở hữu màn hình đẹp, lại có pin lâu. Màn hình độ phân giải cao và độ sáng đạt tối đa sẽ ngốn pin khá lớn trên chiếc Apple Watch Ultra.

Tôi sạc pin 100% cho chiếc đồng hồ trước khi tham gia cuộc đua. Đồng hồ hoạt động liên tục trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Đến sáng hôm sau, tức khoảng 30 giờ sau khi sạc đầy, chiếc Apple Watch Ultra còn 50% pin. Rõ ràng chiếc đồng hồ của Apple chú trọng trải nghiệm, mang lại hiệu suất tối đa để người dùng tận hưởng sản phẩm tốt nhất, do đó lượng pin sẽ tiêu tốn nhanh hơn.

Pin đồng hồ còn khoảng 50% sau hơn 30 giờ sử dụng, trong đó có một tiếng rưỡi hoạt động liên tục.

Đây là cuộc đua khiến quần áo tôi bị dơ nhất từ trước tới nay. Tuy vậy, một số giải tương tự ở nước ngoài, nơi người chơi phải lội qua các vũng bùn lầy, nhìn còn “thảm” hơn. Do đó, chiếc Apple Watch Ultra bị bẩn ở phần dây đeo màu cam. Điều này có thể khiến nhiều người e ngại, song với tôi, mỗi vết bẩn hay trầy xước trên đồng hồ hay quần áo chính là một dấu ấn nhắc nhớ cho từng giải đua đã qua.

Một trải nghiệm khá vui vẻ khi tôi và chiếc đồng hồ an toàn, không sứt mẻ sau cuộc đua.

Sau khi hoàn thành cuộc đua với chiếc đồng hồ không hề hấn gì, rõ ràng Apple Watch Ultra mang lại cho tôi sự yên tâm ở khả năng bền bỉ, mạnh mẽ. Các tính năng khác phục vụ chạy bộ, bơi lội, trekking... sẽ cần có thời gian trải nghiệm thêm.

Hải Đăng