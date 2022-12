Trải nghiệm khác biệt với TV LG QNED 86 inch

FIFA World Cup 2022 đã khép lại nhưng dư âm trận chung kết và các câu chuyện chung quanh Messi, Mbappe vẫn còn được bàn luận sôi nổi. Dù không phải là fan bóng đá nhưng lần đầu tiên tôi theo dõi nhiều trận World Cup như vậy vì hai lý do: nhiều vòng đấu diễn ra vào chiều tối chứ không chỉ giữa khuya, và vì năm nay được xem bóng đá trên một TV mới và rộng lớn hơn.

Trước World Cup, tôi quyết định mượn một chiếc TV lớn hết cỡ để thưởng thức bóng đá (và xem các bộ phim mùa Giáng sinh). Chiếc TV tôi chọn có kích thước 86 inch, vừa vặn trong không gian phòng khách chật chội, và đủ lớn để tạo khác biệt so với TV 55 inch nhà tôi đang sử dụng.

Chiếc TV rộng lớn 86 inch vừa vặn ở căn phòng khách nhỏ

Vì có ý định sẽ mua nếu ưng ý nên tôi chọn dòng sản phẩm vừa túi tiền nhất. Dòng TV OLED vượt trội về chất lượng hình ảnh, nhưng giá lại hơi vượt tầm với của tôi. Trong khi đó, dòng TV LCD thông thường chưa thoả mãn tôi về khả năng hiển thị.

Sau khi cân nhắc, tôi nhận ra chiếc TV LG QNED 86” 86QNED80SQA 4K đáp ứng nhu cầu vì: giá không cao như dòng TV OLED, nhưng vẫn đáp ứng tốt chất lượng hình ảnh nhờ công nghệ đèn nền miniLED mới. Đây cũng là cách để tôi trải nghiệm xem công nghệ MiniLED mới có gì hay.

Dù có giá niêm yết 74,9 triệu đồng, chiếc TV này đang được một số nơi giảm còn hơn 50 triệu. Khi đặt mức giá này, LG nhắm sản phẩm của mình ngang ngửa với các dòng TV QLED của Samsung, và cao hơn các TV màn hình LCD thông thường. Tất nhiên giá này rẻ hơn dòng TV OLED của hãng.

Màn hình MiniLED giúp phổ màu rộng hơn, độ tương phản cao hơn TV LCD thông thường

Các TV thông thường trên thị trường sử dụng công nghệ LCD, dùng đèn LED để chiếu sáng. MiniLED có các bóng nhỏ hơn một nửa so với LED thường, do đó tạo được độ tương phản cao hơn, màu sắc rực rỡ hơn. Tuy vậy, MiniLED vẫn không thể bằng OLED - vốn sử dụng các đi-ốt tự phát sáng, không cần đèn nền, do đó có độ tương phản tốt hơn, độ bao phủ màu rộng hơn.

Dễ thấy MiniLED là giải pháp cao cấp hơn LCD thông thường, nhưng thấp hơn OLED. Đây là chiến lược hãng Hàn Quốc đưa ra để người dùng dễ tiếp cận với TV chất lượng cao nhưng giá không vượt tầm như OLED.

Trên thực tế, ấn tượng đầu tiên khi ngồi đối diện một chiếc TV 86 inch không phải là những công nghệ sâu xa về màn hình, mà chính là kích thước khổng lồ của nó. Nếu ngồi trong phạm vi 2 m, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Không khí căng thẳng của các trận đấu, hình ảnh cổ động viên náo nhiệt, tiếng hô vang của bình luận viên,… đều được cảm nhận rõ ràng như bạn là một phần của cuộc đua tranh.

Ngồi gần chiếc TV lớn, cảm giác choáng ngợp và hoà mình vào trận đấu

Khi xem World Cup, tôi chuyển sang chế độ Bóng đá trong phần cài đặt màn hình. Lúc này sân cỏ xanh hơn, hình ảnh rực rỡ hơn. Tuy nhiên bạn nên tắt chế độ này khi xem phim để tránh hiện tượng màu sắc hơi bệt. Các TV của Samsung, Sony, TCL,… đều có các tuỳ chọn tinh chỉnh hình ảnh dạng này, bạn nên tận dụng để có trải nghiệm tốt hơn.

Chiếc TV có viền mỏng, do vậy góc quan sát như được mở rộng hơn mà không có điểm giới hạn. Ngoài ra, vì sử dụng tấm nền IPS nên góc nhìn rất rộng. Tôi vừa có thể đi lại trong phòng, vừa có thể theo dõi trận bóng từ nhiều góc khác nhau.

Góc nhìn rộng nhờ tấm nền IPS và công nghệ MiniLED

Thực ra màn hình rộng không chỉ hữu ích khi xem bóng đá. Tôi vẫn hay xem trên YouTube các video về cắm trại. Nhìn những vlogger lái xe qua những cánh đồng rộng lớn, nghe tiếng gió rít qua tai; hay cô gái ngồi trong chiếc xe camping, bên ngoài là tiếng mưa rơi rả rích, cũng là cách để tôi thoả ước mơ đi du lich khắp nơi. Màn hình rộng và bộ loa 40W mang lại cho tôi cảm giác như đang ngồi trong xe, nhấp ngụm cà phê giữa chung quanh là gió, tuyết.

Chiếc điều khiển từ xa Magic Remote cũng là một điểm cộng. Tôi có thể vẫy con trỏ chuột trên màn hình để click chọn nhanh hơn thay vì bấm chọn tững chữ. Remote một số dòng TV cao cấp của Samsung cũng có tính năng này. Dù vậy, nếu chiếc remote được bọc kim loại thì sẽ gia tăng cảm giác sang trọng hơn so với vỏ nhựa.

Magic Remote có điều khiển giọng nói

Như nhiều dòng TV cao cấp khác, điều khiển từ xa của TV này có chức năng tìm kiếm giọng nói trên YouTube. Thay vì phải gõ từng chữ để tìm nội dung, giờ đây con gái tôi có thể đọc vào remote để tìm kiếm video bé yêu thích.

Có thể tóm lại rằng, chất lượng hình ảnh từ MiniLED đáp ứng mọi nhu cầu. Đây cũng là lần đầu tôi đặt trong nhà một chiếc TV lớn đến 86 inch, đúng nghĩa như một khung cửa sổ khổng lồ mở ra nhiều trải nghiệm tuyệt vời trước mắt. Ở mức giá hơn 50 triệu đồng (tuỳ thời điểm), đây là một khoản đầu tư hợp lý để xem AFF Cup và các clip du lịch hay những bộ phim mùa cuối năm.

Hải Đăng