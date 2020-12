ictnews UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng GCI (Chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu) của Việt Nam.