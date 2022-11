Trợ lực của doanh nghiệp trước ‘cơn lốc’ chuyển đổi số

Doanh nghiệp Việt Nam trước “cơn lốc” chuyển đổi số của khu vực

Khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến một làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ. Theo thống kê của Công ty Asialink, đến nay đã có hơn 7.000 công ty khởi nghiệp số ở khu vực Đông Nam Á, 80% trong số đó có trụ sở tại Indonesia, Singapore hoặc Việt Nam. Asia Times (Hồng Kông - Trung Quốc) nhận định, Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng trở thành quốc gia dẫn đầu về chuyển đổi số tại khu vực Đông Nam Á.

Sự kiện DCCI Summit 2022 do Viettel IDC tổ chức cung cấp thông tin, định hướng cho các doanh nghiệp chuyển đổi số

Chuyển đổi số được xem là xu thế tất yếu, mang lại nhiều lợi ích cho mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp. Theo một thống kê gần đây, chuyển đổi số có thể giúp các doanh nghiệp tăng năng suất lao động lên từ 30-40%, đóng góp đến 20-30% tăng trưởng GDP, thậm chí doanh nghiệp có thể tăng 55% tổng lợi nhuận trong vòng 3 năm, tiết kiệm tới 50% chi phí quản lý và nhân sự; tiết kiệm 30-40% thời gian;…Tuy nhiên, để chuyển đổi số một cách hiệu quả, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ kinh nghiệm, nguồn lực.

Theo số liệu do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) cung cấp, hiện nay tại Việt Nam có hơn 90% doanh nghiệp không biết cách làm như thế nào để chuyển đổi số, 72% doanh nghiệp không biết bắt đầu chuyển đổi số từ đâu, 69% doanh nghiệp không biết chọn giải pháp, nhà cung cấp nào uy tín.

Trợ lực của doanh nghiệp

Điện toán đám mây (Cloud Computing) - một trong những công nghệ nền tảng của chuyển đổi số, là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp chuyển đổi số thành công, góp phần phát triển nền kinh tế số. Cùng với chiến lược thúc đẩy các nền tảng công nghệ “Made in Vietnam”, do người Việt làm chủ, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ cũng đang là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy nhu cầu chuyển đổi số của các tổ chức, doanh nghiệp trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tiên phong cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây tại Việt Nam, Viettel IDC - đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sau gần 15 năm phát triển, đã hoàn thiện hệ sinh thái lên tới hơn 40 sản phẩm, dịch vụ, tham mưu cho các tổ chức, cơ quan bộ, ngành, chính quyền địa phương xây dựng các đề án, chiến lược về chuyển đổi số phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực, từng địa phương và đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình chuyển đổi. Hơn thế, Viettel IDC luôn đề cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, khai phá những không gian kinh doanh mới, dấn thân vào những lĩnh vực mới như blockchain, AI…

Với tham vọng “bình dân hóa” dịch vụ Cloud, Viettel IDC không ngừng nỗ lực đưa dịch vụ Cloud tiếp cận toàn bộ các nhóm doanh nghiệp trong nước có nhu cầu, mang dịch vụ “Chất lượng quốc tế, giá Việt Nam” phù hợp với từng khách hàng.

Mới đây, Viettel IDC ra mắt “Săn mây vàng” - chương trình khuyến mại lớn nhất của doanh nghiệp trong năm 2022, giúp các doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí từ 10 - 30%. Chương trình được áp dụng cho 2 dịch vụ máy chủ ảo: Viettel Cloud Server và Viettel Virtual Private Cloud của Viettel IDC, đây là những dịch vụ mà các doanh nghiệp thuộc hầu hết các lĩnh vực có thể áp dụng ngay khi bắt đầu hành trình chuyển đổi số.

Với tổng giá trị quà tặng lên tới 500 triệu đồng, chương trình được diễn ra từ ngày 29/09/2022 đến hết ngày 25/12/2022, chi tiết xem tại: https://sanmayvang.viettelidc.com.vn/

Doãn Phong