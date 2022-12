Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long cho biết, tại Diễn đàn Quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ nhất năm 2019 đã đưa cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sang một giai đoạn mới, đó là Make in Viet Nam - “Nghiên cứu tại Việt Nam, Sáng tạo tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam”.

Tại Diễn đàn lần thứ 2 năm 2020, chúng ta đã trịnh trọng tuyên bố: “Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể trở thành nước phát triển. Không Make in Viet Nam thì chúng ta không thể đi ra thế giới. Không Make in Viet Nam thì chúng ta không thể tự cường. Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể hùng cường và thịnh vượng”.

Diễn đàn lần thứ 3 năm 2021 đã đặt ra được các bài toàn huyển đổi số quốc gia cần giải và sứ mệnh của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong việc xây dựng các nền tảng chuyển đổi số quốc gia. Năm 2021 là năm hành động quyết liệt và hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số thực hiện chuyển đổi số quốc gia tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Nhật Sinh

Với quyết tâm đó, ngành công nghiệp công nghệ số tiếp tục là một điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam. Doanh thu của ngành ước đạt được 148 tỷ USD, tăng trưởng trên 10% so với năm 2021. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số là trên 70.000. Xuất khẩu của ngành công nghệ số ước đạt khoảng 136 tỷ USD. Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiếp tục khẳng định được vai trò tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, đóng góp quan trọng vào quá trình thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đổi mới sáng tạo.

Tại diễn đàn năm 2021, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã nhận nhiệm vụ trước Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đưa người dân lên môi trường số. Tại diễn đàn này, chúng ta khẳng định, với sự sự dẫn dắt của Bộ TT&TT, cộng đồng doanh nghiệp đã triển khai, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nhiệm vụ mà Bộ trưởng đã hứa với Thủ tướng Chính phủ.

Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng dựa trên nền tảng của công nghệ số, dữ liệu số, dựa trên ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Cuộc cách mạng này đang mở ra cánh cửa mới, không gian mới cho mọi ngành nghề, lĩnh vực; những khởi tạo mới với những sứ mệnh và tầm nhìn mới.

Cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cần tiếp tục bắt kịp những chuyển dịch này để có những khởi tạo mới định hướng cho tương lai. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có trách nhiệm và sứ mệnh quốc gia lớn lao. Đó là tận dụng công nghệ số, cuộc cách mạng số để góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia và đi ra toàn cầu. Lấy chuyển đổi số là phương thức phát triển mới có tính đột phá để đẩy nhanh, rút ngắn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Lấy thị trường trong nước là cái nôi để doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trưởng thành và đi ra toàn cầu.

Như một thông lệ, Diễn đàn Quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam được tổ chức tháng 12 hàng năm. Tháng 12 cũng là dịp kỷ niệm ngày lễ đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số: Ngày Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 12/12.

Tháng 12 cũng là thời điểm chúng ta nhìn lại, tổng kết đánh giá sự phát triển của ngành, tôn vinh các doanh nghiệp công nghệ số tiêu biểu thông qua việc trao Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2022. Đây là các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam, có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, góp phần thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Những sản phẩm đã đạt giải năm 2021 đã có những bước chuyển mình ngoạn mục. Nhiều Sản phẩm số đã tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, vươn dần vươn ra thi trường quốc tế.

Đặc biệt là, sản phẩm Mesh Wi-Fi của VNPT - giải Vàng sản phẩm số xuất sắc 2021 đã tăng trưởng 400% từ 44.000 sản phẩm lên 220.000 sản phẩm. Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS - giải Bạc nền tảng số xuất sắc, đã và đang đồng hành cùng hơn 42.000 doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số.

Hay hệ thống giám sát sâu rầy thông mình của Rynan - giải Bạc sản phẩm số xuất sắc đã tăng trưởng 96%, hiện mạng lưới đã lắp đặt trên 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, và đặc biệt trong năm 2022 sản phẩm đã được cấp phép thương mại tại thị trường Nhật Bản. Dự kiến đến hết năm 2023, sẽ lắp đặt 100 hệ thống tại thị trường Nhật Bản.

Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các doanh nghiệp có sản phẩm sẽ được trao giải thưởng năm 2022. Hy vọng các doanh nghiệp tiếp tục sáng tạo nhiều hơn nữa những công nghệ, sản phẩm số mới có tác động tích cực đối với kinh tế, xã hội và mở rộng khả năng đi ra thế giới.

Trong Diễn đàn này, tôi mong muốn các diễn giả cùng các doanh nghiệp tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm Phát triển doanh nghiệp công nghệ số VIệt Nam bền vững, làm chủ thị trường trong nước và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Cụ thể là, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các lời giải hay, hiệu quả, tối ưu cho việc Doanh nghiệp công nghệ số tiến ra thị trường thế giới, thực hiện chuyển đổi số cho thế giới, mang việc của thế giới về Việt Nam.

Trao đổi thảo luận, đề xuất về thể chế thuận lợi để thị trường Việt Nam là cái nôi và bàn đạp cho doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đi ra nước ngoài, mang trí tuệ Việt Nam đi mở cõi.

Chia sẻ kinh nghiệm doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Truyền đi thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam là điểm đến cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới đầu tư vào hoạt động công nghiệp công nghệ số.

Đồng thời, Diễn dàn cũng mong nhận được sự chỉ đạo, định hướng của Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ cũng sự góp ý của các quý vị đại biểu.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ IV với chủ đề “Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”.