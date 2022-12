True IDC cung cấp giải pháp Cloud toàn diện cho doanh nghiệp

Mới đây, True IDC - nhà cung cấp dịch vụ đám mây và trung tâm dữ liệu hàng đầu Thái Lan cùng Hiệp hội Internet Việt Nam và Amazon Web Services đã tổ chức hội thảo Shifting your business to the extra mile with Cloud Ecosystem 2022 (Đưa doanh nghiệp tiến xa hơn với hệ sinh thái Cloud 2022). Đối tượng tham dự chủ yếu là các lãnh đạo, quản lý của các Doanh nghiệp SMB cũng như doanh nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã tạo dựng được tên tuổi trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với các điều kiện cơ sở hạ tầng phát triển mạnh mẽ. Trong đó, lĩnh vực kinh tế số dự kiến sẽ đóng góp 30% cho nền kinh tế Việt Nam vào năm 2030. True IDC đã mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ đám mây (Cloud Service) và trung tâm dữ liệu (Data Center) cho doanh nghiệp Việt nói chung và các công ty Thái Lan tại Việt Nam nói riêng.

Ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam chia sẻ về thực trạng chuyển đổi số tại Việt Nam

Với mô hình one-stop-shop cung cấp từ dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý đến giải pháp lưu trữ, bảo mật với sự hỗ trợ 24/7 cho các dịch vụ Data Center và Cloud, True IDC chú trọng đầu tư phát triển và áp dụng các phương pháp hiện đại phù hợp nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó, True IDC cũng là đối tác chiến lược của hầu hết nhà cung cấp công nghệ đám mây lớn như Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, VMware Cloud, Huawei Cloud và Tencent Cloud. True IDC luôn mong muốn mang sức mạnh của điện toán đám mây giúp các doanh nghiệp, tổ chức tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng để đạt hiệu quả trong kinh doanh, vận hành.

Tuy hầu hết các doanh nghiệp đã hiểu rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số nhưng họ vẫn lo lắng vì không đủ nguồn lực công nghệ thông tin để triển khai. Hiểu được điều đó, ông Thanasorn Jaidee - Giám đốc điều hành True IDC nhấn mạnh True IDC hướng tới việc mang đến dịch vụ one-stop-shop để cung cấp mô hình Cloud phù hợp, dịch chuyển lên hệ thống Cloud, vận hành Cloud và tối ưu hóa chi phí, tối đa hóa hiệu suất công việc. True IDC kỳ vọng sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp Việt tiến xa hơn trên con đường chuyển đổi số. Ngoài ra, True IDC cũng mong muốn có thể đưa các dịch vụ như Data Center và các dịch vụ công nghệ cao khác đến Việt Nam.

Ông Thanasorn Jaidee - Giám đốc điều hành True IDC



Ông Tanat Sangkasem, Giám đốc Công nghệ của True IDC cho biết: “Tôi tin rằng với các giải pháp đám mây tùy chỉnh cùng các dịch vụ quản lý (Managed Service) và tư vấn (Consulting) từ True IDC, chúng tôi có thể giúp các doanh nghiệp Việt tìm được hướng đi phù hợp, đồng thời góp phần tối ưu hoạt động kinh doanh của họ trong môi trường cạnh tranh cao của nền kinh tế hiện nay”.



Ông Tanat Sangkasem, Giám đốc Công nghệ của True IDC

Đại diện True IDC thông tin thêm, hội thảo Shifting your business to the extra mile with Cloud Ecosystem 2022 không chỉ giúp các doanh nghiệp Việt Nam hiểu thêm về những giá trị Cloud mang lại và lựa chọn hành trình Cloud phù hợp để tối đa hóa hiệu quả, tối ưu hóa chi phí mà còn kết nối các doanh nghiệp với các trung tâm dữ liệu đám mây lớn (Hyperscale Cloud). True IDC cam kết mang đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tốt và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng Việt Nam.

Thông tin chi tiết về dịch vụ đám mây True IDC: https://www.trueidc.com.vn

Ngọc Minh