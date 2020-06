ictnews VTVcab vừa ra mắt dịch vụ truyền hình OTT VTVcab ON phiên bản mới nhất trên nền tảng công nghệ do chính các lập trình viên Việt Nam tự phát triển, nền tảng này hoàn toàn là một sản phẩm nội địa, made in Việt Nam.