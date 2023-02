Từ sự cố cáp quang biển, Việt Nam có cơ hội trở thành hub kết nối khu vực

Hai tuyến cáp biển ADC, SJC2 sẽ đi vào hoạt động trong năm nay

Hiện nay, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đang tham gia khai thác 5 tuyến cáp quang biển quốc tế gồm Asia America Gateway (AAG), APG (Asia Pacific Gateway), SMW3 (còn gọi là SEA - ME - WE3), Intra Asia (IA, còn gọi là Liên Á) và Asia - Africa - Euro 1 (AAE-1).

Tại cuộc trao đổi với báo chí ngày 10/2 về các nội dung xung quanh việc có tới 4 tuyến cáp biển mà các nhà mạng Việt Nam sử dụng đang gặp sự cố, ông Nguyễn Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT cho hay, Bộ nhận thấy rằng những lúc khó khăn lại tạo ra những cơ hội mới. Khi mà các tuyến cáp quang biển kết nối đi HongKong (Trung Quốc) và Singapore gặp nhiều khó khăn thì chúng ta nhìn thấy cơ hội để Việt Nam trở thành hub kết nối đi quốc tế.

Ông Nguyễn Hồng Thắng nhấn mạnh, để phát triển bền vững trong dài hạn, Việt Nam cần có thêm các tuyến cáp quang biển. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Ông Nguyễn Hồng Thắng cũng nhấn mạnh rằng, để giải quyết vấn đề kết nối quốc tế trong dài hạn, cần có thêm các tuyến cáp biển: “Việc đầu tư phát triển thêm các tuyến cáp biển không chỉ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng Internet mà còn để đảm bảo tính sẵn sàng, nhiều hướng, không phụ thuộc quá nhiều vào 1 hoặc 2 hướng đang có”.

Vì thế, Bộ TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tham gia đầu tư các tuyến cáp quang biển, mở thêm các trạm cập bờ mới như Quy Nhơn, ngoài các trạm ở Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu như hiện nay.

Thời gian vừa qua, 2 doanh nghiệp lớn là VNPT và Viettel đã tham gia vào các liên minh để đầu tư xây dựng các tuyến cáp biển mới là SJC2 và ADC. Theo đúng tiến độ đã đề ra, trong năm nay, 2 tuyến cáp quang biển này sẽ được xây dựng xong, đưa vào vận hành chính thức. Như vậy, ngay trong năm 2023, số tuyến cáp biển các doanh nghiệp Việt Nam khai thác, sử dụng sẽ được nâng lên 7 tuyến.

Đánh giá về 2 tuyến cáp biển mới này, trao đổi với VietNamNet, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) nhận định, 2 tuyến cáp biển SJC2 và ADC đều được áp dụng những công nghệ mới nhất, do đó dung lượng và giá thành đều có khả năng tốt hơn các tuyến cáp biển hiện tại. Chắc chắn rằng, khi các tuyến cáp quang biển mới đưa vào hoạt động, sự phụ thuộc của Việt Nam vào các tuyến cáp biển hiện nay sẽ giảm đi; cùng với đó, độ an toàn, ổn định chất lượng dịch vụ cũng sẽ tăng lên.

Điểm mới với 2 tuyến cáp ADC, SJC2 là được kết nối vào Việt Nam tại Quy Nhơn, Bình Định. Điều này vừa giúp tăng tính an toàn cho hệ thống các kết nối quốc tế của Việt Nam, không tập trung hết tại một địa điểm cập bờ.

Mặt khác, theo đại diện VIA, việc 2 tuyến cáp SJC2, ADC vẫn kết nối tới HongKong, Singapore khẳng định một thực tế về vai trò lớn của 2 hub chính này, song cũng cho thấy Việt Nam có thể từng bước có cơ hội trở thành 1 trạm trung chuyển, kết nối của khu vực nếu hạ tầng kết nối sang các nước phía Tây cũng như hạ tầng trong nước được phát triển mạnh mẽ hơn.

Cáp ADC là 1 trong 2 tuyến cáp quang biển mới dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong năm 2023. (Ảnh doanh nghiệp cung cấp)

Cơ hội đưa Việt Nam trở thành hub kết nối của khu vực

Cũng trong thông tin mới chia sẻ với báo chí, Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Hồng Thắng cho hay, qua việc nhiều tuyến cáp quang biển gặp sự cố, Bộ TT&TT nhận thấy các sự cố cũng tạo ra những cơ hội mới để phát triển các tuyến cáp biển, đưa Việt Nam trở thành hub trong khu vực, tránh phụ thuộc vào 2 hub chính Singapore và HongKong.

Thực tế là, 5 tuyến cáp hiện nay và 2 tuyến cáp mới dự kiến được đưa vào khai thác trong năm nay đều do các đối tác quốc tế chủ trì xây dựng và các doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò thành viên tham gia đầu tư và sử dụng.

Để tăng tính chủ động của Việt Nam, Bộ TT&TT đang chỉ đạo các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng khoảng 2 tuyến cáp biển quốc tế do nhóm các doanh nghiệp trong nước liên minh với nhau đầu tư, làm chủ. “Bộ TT&TT sẽ là đầu mối để tập hợp, vận động các doanh nghiệp viễn thông trong nước phối hợp xây dựng, trong đó sẽ có doanh nghiệp lớn, mạnh đứng đầu triển khai và các doanh nghiệp khác tham gia, góp sức”, ông Nguyễn Hồng Thắng thông tin.

Như vậy, với định hướng như trên, dự kiến đến năm 2025, tổng số tuyến cáp quang biển mà các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng sẽ khoảng 10 tuyến, gấp đôi hiện nay.

Khẳng định cơ hội đưa Việt Nam trở thành hub khu vực là có và lớn nhưng rất thách thức, đại diện Cục Viễn thông cho biết, để giải bài toán lớn này, Bộ TT&TT đã thành lập Ban chỉ đạo để bàn thảo, hoạch định kế hoạch xây dựng các tuyến cáp quang biển.

“Ban chỉ đạo khắc phục sự cố và xây dựng quy hoạch quốc gia về cáp quang biển sẽ bàn cụ thể việc xây dựng các tuyến cáp mới với hướng ra sao, dung lượng thế nào, thời điểm nào phù hợp cũng như về hiệu quả đầu tư. Song song đó, cũng cần tập trung phát triển các trung tâm dữ liệu, các hệ thống Cloud trong nước thì chúng ta mới có cơ hội đưa Việt Nam trở thành hub của khu vực”, đại diện Cục Viễn thông cho biết.