Twitter kiểm duyệt tự động nhiều hơn

Phó Chủ tịch Tín nhiệm và An toàn sản phẩm Ella Irwin cho biết Twitter sẽ tích cực hơn trong việc hạn chế các hashtag dễ bị lạm dụng và kết quả tìm kiếm trong những lĩnh vực như lạm dụng trẻ em. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters, Irwin cho rằng “thay đổi lớn nhất” là bộ phận được “trao quyền đầy đủ” để ra quyết định nhanh nhất có thể.

Elon Musk tập trung vào kiểm duyệt tự động trên Twitter. (Ảnh: Reuters)

Bình luận được bà đưa ra trong bối cảnh các nhà nghiên cứu ghi nhận nội dung thù ghét tăng mạnh trên nền tảng từ khi Elon Musk tuyên bố ân xá cho những tài khoản bị đình chỉ trước đây. Twitter đối diện hoài nghi về khả năng và thiện chí quản trị nội dung phạm pháp, có hại do Musk sa thải một nửa nhân sự và hàng trăm nhân viên khác xin nghỉ việc.

Tuy nhiên, Irwin cho biết sa thải không ảnh hưởng lớn đến nhân viên toàn thời gian hay hợp đồng làm việc trong các bộ phận “Health”, bao gồm một số lĩnh vực quan trọng như an toàn trẻ em, kiểm duyệt nội dung. Dù vậy, hai nguồn tin của Reuters tiết lộ hơn 50% bộ phận kỹ thuật Health đã bị cho thôi việc.

Các nhà quảng cáo – nguồn thu chính của Twitter – cũng tạm dừng trả tiền do lo ngại cho an toàn thương hiệu.

Ngày 2/12, Musk thề “tăng cường đáng kể quản trị nội dung và bảo vệ tự do ngôn luận” trong cuộc họp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Theo Irwin, Musk động viên nhóm bớt lo lắng về hành động của họ ảnh hưởng đến tăng trưởng người dùng hay doanh thu Twitter và an toàn là ưu tiên hàng đầu. “Ông ấy nhấn mạnh điều đó hàng ngày, nhiều lần mỗi ngày”.

Một số cựu nhân viên tiết lộ với Reuters rằng cách tiếp cận với vấn đề an toàn phần nào phản ánh các thay đổi được lên kế hoạch từ năm ngoái. Một trong số này là câu thần chú “tự do ngôn luận, không tự do tiếp cận”. Theo đó, các tweet vi phạm chính sách công ty vẫn được giữ lại nhưng bị chặn xuất hiện tại những nơi như dòng thời gian, tìm kiếm. Nó giúp cắt giảm tác hại tiềm ẩn gắn với các nội dung lạm dụng phổ biến.

Theo Trung tâm chống thù địch kỹ thuật số, số lượng tweet chứa nội dung thù ghét trên Twitter tăng mạnh dù Musk tuyên bố nội dung thù ghét suy giảm.

Irwin chia sẻ, Musk tập trung vào việc sử dụng tự động hóa nhiều hơn. Bà tranh luận, Twitter phạm sai lầm khi đánh giá nội dung có hại thủ công, tốn thời gian và sức lực. “Musk khuyến khích nhóm mạo hiểm hơn, làm nhanh, giữ cho nền tảng an toàn”.

Chẳng hạn, Twitter chuyển sang hướng tự động gỡ những tweet bị các nhân vật đáng tin cậy báo cáo. Carolina Christofoletti – chuyên gia tình báo nguy cơ tại TRM Labs, người chuyên về khai thác tình dục trẻ em – nhận thấy Twitter xóa nội dung trong khoảng 30 giây sau khi cô báo cáo.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Irwin thông tin, Twitter đã xóa 44.000 tài khoản vi phạm an toàn trẻ em, phối hợp cùng tổ chức an ninh mạng Ghost Data.

(Theo Reuters)