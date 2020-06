Trong mùa xuân này, cựu Tổng thống Barack Obama và CEO của Berkshire Hathaway Warren Buffett đều bị cuốn hút bởi cuốn sách mới của Melinda Gates - một nhà từ thiện và đồng chủ tịch của Quỹ Bill & Melinda Gates, “The moment of lift: How empowering women changes the world”. Một cuốn sách khôn ngoan, trung thực và đẹp đẽ về cách trao quyền cho phụ nữ để nâng đỡ tất cả mọi người.