ictnews Bắt đầu từ sáng nay, khách hàng đã có thể gọi xe từ ứng dụng 'be'. So sánh mức giá cho thấy, trong khi mức phí beBike rẻ hơn hoặc tương đương thì beCar đang có giá đắt nhất so với các ứng dụng phổ biến hiện nay như Grab, FastGo trong cùng quãng đường đi.