Vì sao Instagram Reels khó lòng đuổi kịp TikTok?

Gần đây, Instagram đang vấp phải nhiều chỉ trích cho rằng nền tảng này đang ‘ngập trong video, bắt chước TikTok’. CEO Instagram là Adam Mosseri phải lên tiếng rằng: "Video là một yếu tố quan trọng cho tương lai của Instagram. Thú thật, dù chúng tôi không tự thay đổi định hướng, thì chính người dùng cũng đang đăng tải, xem và like video trên Instagram ngày một nhiều. Vì thế chúng tôi phải nương theo xu thế mà thôi".

Để thực sự ‘nương’ được theo xu thế ấy, Instagram và công ty mẹ Meta phải có thêm nhiều người dùng trên tính năng Reels. Thế nhưng tờ Wall Street Journal cho hay: "Thời lượng người dùng trên Reels là 17 triệu giờ/ngày, thua xa TikTok với 200 triệu giờ/ngày" - trích từ nghiên cứu nội bộ tháng 8 của Meta về Reels mang tên ‘Creators x Reels State of the Union 2022’. Con số cho thấy TikTok vẫn ‘gây nghiện’ gấp 10 lần so với Reels. Nghiên cứu này còn cho biết mức tương tác trên Reels trong tháng 8 năm 2022 đã giảm 13%. Meta thanh minh rằng đây là con số cũ và không bao hàm phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, họ cũng từ chối cung cấp các con số mới cập nhật.

Thuật toán ‘dìm’ video đăng lại

Người dùng nhiều khi muốn đăng lại video của mình từ TikTok sang Instagram. Nhưng Instagram lại không thích thế mà muốn họ phải đăng những nội dung sáng tạo, độc nhất. Thuật toán của Instagram sẽ đẩy lùi xếp hạng các video đăng lại, khiến ít người xem được hơn.

Trả lời phỏng vấn Wall Street Journal, một TikToker cho biết: "Cùng một video đăng trên mọi nền tảng, thì ngoại trừ Instagram Reels ra, tất cả các nền tảng khác (TikTok, Youtube Short và Snapchat Spotlight) đều có hàng triệu lượt xem".

Người dùng không mấy hào hứng khi tạo và đăng các video nguyên bản lên Reels vì mất công, mất thời gian mà đổi lại không được nhiều tương tác. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người dùng lách thuật toán bằng cách chỉnh sửa video đôi chút trước khi đăng lại trên Reels.

Để khuyến khích các video không sao chép, năm 2021 Instagram dự định dành quỹ 1 tỉ USD để trả cho các nhà sáng tạo nội dung trong suốt năm 2022, nhiều gấp ba lần so với TikTok. Nhưng trên thực tế, tính đến tháng 8 năm 2022, Instagram mới dùng hết hơn 100 triệu USD.

Không cá nhân hóa được quảng cáo

Trong năm vừa qua, Meta cũng đang vật lộn với doanh thu từ quảng cáo. Trước đó, Meta đang làm khá ổn mảng này. Doanh thu tính trên mỗi người dùng vẫn cao hơn TikTok. Chỉ nhờ Instagram, công ty thu về hơn 21 tỉ USD doanh thu quảng cáo trong một năm, gấp bảy lần so với con số 3 tỉ USD của TikTok. Một phần là nhờ tập người dùng trên Instagram lớn tuổi hơn, thu nhập ổn định hơn, có xu hướng mua sắm qua quảng cáo trên Instagram nhiều hơn. Do đó Meta có thể thu phí quảng cáo ‘chát’ một chút mà không ngại gì.

Tuy nhiên Chính sách Quyền riêng tư, cụ thể là tính minh bạch theo dõi ứng dụng mà Apple đưa ra vào năm 2021 khiến Meta gặp nhiều khó khăn.

Không thể lấy dữ liệu hành vi người dùng từ các ứng dụng khác cài trên cùng một máy như trước, Meta từ nay không thể tùy chỉnh cá nhân hóa quảng cáo và theo dõi hiệu quả quảng cáo đối với người dùng iOS. Nếu không, doanh thu từ Instagram sẽ ‘thừa sức bắt kịp’ TikTok, nghiên cứu cho hay.

Không còn ‘được lòng’ người dùng

Các khảo sát của Meta cho thấy, lượng người dùng Instagram tin rằng công ty có quan tâm tới người dùng đã giảm từ 70% trong năm 2019 xuống còn 20% trong năm 2022. Năm 2019, 60% người dùng đánh giá rằng đây là một ứng dụng tốt, có ích, thì đến năm 2022 chỉ còn 45%.

Meta không những đang lúng túng với sản phẩm, tính năng mới mà còn loay hoay với việc duy trì nhận thức tích cực của người dùng về công ty.

Tất cả ba yếu tố kể trên khiến người ta phải tự hỏi cho đến bao giờ Instagram Reels mới có cơ hội bắt kịp TikTok.

(Theo Nhịp sống thị trường, Wall Street Journal)