Vì sao CEO Binance đầu tư nửa tỷ USD cho Musk mua Twitter?

CEO Binance – sàn tiền số lớn nhất thế giới – cho biết ông “đặc biệt ủng hộ” tự do ngôn luận. Đây là nguyên nhân chính mà công ty của ông quyết định rót 500 triệu USD vào vụ mua bán giữa Musk và Twitter.

Chengpeng Zhao, hay CZ, là một người dùng tích cực trên Twitter. Ông được hơn 7 triệu người theo dõi. CZ nói “có những lý do mạnh mẽ” khiến ông đầu tư vào nền tảng.

CEO Binance Changpeng Zhao phát biểu tại lễ khai mạc Web Summit ngày 1/11 tại Lisbon, Bồ Đào Nha. (Ảnh: Reuters)

“Thứ nhất là chúng tôi muốn đặc biệt ủng hộ tự do ngôn luận”, Zhao phát biểu tại khai mạc Web Summit - hội thảo công nghệ lớn nhất châu Âu – vừa diễn ra ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Ông bổ sung Twitter là “nơi mọi người biểu đạt ý kiến”. “Nó là một nền tảng tự do ngôn luận quan trọng – đó là lý do hàng đầu”.

Thương vụ Musk thâu tóm Twitter đã khép lại vào ngày 28/10 sau nhiều tháng biến động. Musk sa thải các lãnh đạo cấp cao của mạng xã hội ngay lập tức. Không rõ những nhà đầu tư như Binance sẽ đóng vai trò gì với tương lai của Twitter do Musk kiểm soát hoàn toàn ban quản trị và quá trình ra quyết định tại Twitter.

Hầu hết nhà đầu tư của thương vụ 44 tỷ USD là các quỹ như Sequoia Capital, Fidelity Management, Andreessen Horowitz và Brookfield.

Tuần trước, Binance thành lập một nhóm hỗ trợ Twitter xử lý tài khoản spam, giả mạo bằng blockchain và tiền mã hóa. CZ tiết lộ Binance dự định làm nhà đầu tư dài hạn vào nền tảng. “Tôi muốn đầu tư vào các sản phẩm quan trọng với ngành công nghiệp của chúng ta”.

Ngày 2/11, Musk thông báo Twitter sẽ tính phí 8 USD với người dùng Twitter Blue, giúp mạng xã hội giảm lệ thuộc vào quảng cáo. Zhao ủng hộ quyết định này.

Khi được hỏi về các ý tưởng khác của Musk, Zhao nhận xét: “Elon Musk rất khó đoán”.

Du Lam (Theo Reuters)