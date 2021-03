Nhân viên bảo vệ phản ứng cực nhanh để cứu em bé khiến dân mạng thán phục

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nhân viên bảo vệ đã có phản ứng cực nhanh để cứu em bé sắp bị ngã khỏi thang cuốn đã khiến nhiều cư dân mạng thán phục.

Sự việc xảy ra tại một nhà ga ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) và được camera an ninh ghi lại được, cho thấy khoảnh khắc một người phụ nữ dẫn theo cháu trai 2 tuổi của mình đi vào nhà ga.

Tuy nhiên, trong khi người phụ nữ đang bị mắc kẹt ở cửa soát vé tự động thì cậu bé 2 tuổi đã một mình đi vào phía bên trong nhà ga và tiến về phía thang cuốn. Người phụ nữ sau đó đã cố gắng chạy theo để cản cháu mình lại, nhưng không thể tiếp cận em bé do bị cản lại bởi lan can an ninh.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, một nhân viên bảo vệ có mặt gần đó đã nhanh chóng chạy đến, nhảy qua lan can cầu thang cuốn để giữ em bé lại, trước khi em bé này bước thêm một bước và ngã xuống thang cuốn đang chạy.

Phản ứng cực nhanh của nhân viên bảo vệ này đã giúp em bé tránh khỏi một tai nạn đáng tiếc. Nếu ngã xuống khỏi thang cuốn đang chạy, chắc chắn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Cha mẹ của cậu bé sau đó đã đến nhà ga để tặng quà, gửi lời cảm ơn nhân viên an ninh và các nhân viên khác đã giúp con mình tránh khỏi một tai nạn đáng tiếc.

Đoạn clip về sự việc đã nhanh chóng "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thán phục với phản ứng cực nhanh của nhân viên bảo vệ trong đoạn clip để giúp em bé tránh khỏi một tai nạn đáng tiếc.

"Thật tuyệt vời. Tôi có thể thể thấy được sự mừng rỡ của anh ấy sau khi đỡ kịp cậu bé, điều này cho thấy anh ấy đã cố gắng và quyết tâm đến mức nào", một cư dân mạng bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Anh ấy đã thở phào nhẹ nhõm sau khi cứu kịp em bé, giống như anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi vượt qua nỗi sợ hãi vì đã đỡ kịp em bé trong tình huống này. Thật là một người tốt bụng", một cư dân mạng khác chia sẻ.

"Anh ấy nhảy lên thang cuốn đang chạy nhưng vẫn đứng vững để có thể ôm lấy em bé. Rõ ràng anh ấy cũng đã chấp nhận nguy hiểm để cứu mạng em bé trong tình huống này", một người dùng bình luận trên Facebook.

Nguy cơ tai nạn với trẻ nhỏ khi đi thang cuốn

Đã có không ít trường hợp trẻ em gặp những tai nạn đáng tiếc khi đi thang cuốn, thậm chí có trường hợp đã dẫn đến tử vong.

Để giữ cho trẻ được an toàn khi đi thang cuốn, người lớn cần tuyệt đối không để trẻ đi thang cuốn một mình, mà phải luôn nắm chắc tay trẻ. Với những trẻ nhỏ, người lớn nên bé trẻ khi đi thang cuốn, thay vì để trẻ đứng trên bậc thang.

Một điều cần lưu ý, đó là không đặt chân quá sát mép thang cuốn, vì điều này có thể khiến giày hoặc dép bị kẹt vào mép khi thang cuốn chuyển động, có thể kéo cả chân của trẻ em vào bên trong thang cuốn.

Khi bước chân lên thang cuốn, cần phải bước chân lên đúng bậc, không bước vào nếp gấp giữa 2 bậc trên thang cuốn vì khi thang chuyển động có thể khiến người đứng bị ngã. Khi đứng trên thang cuốn, cần phải đứng 2 chân trên cùng một bậc để tránh bị ngã.

