Thụy Điển tạm dừng đấu giá 5G do tòa chấp nhận đơn kháng cáo của Huawei

Cơ quan Bưu chính và Viễn thông Thụy Điển (PTS) đã quyết định tạm dừng cuộc đấu giá phổ tần 5G sau khi một tòa án ở thủ đô Stockholm chấp nhận đơn kháng cáo của Huawei.

Trong một tuyên bố của mình, PTS cho biết: “Tòa án hành chính ở Stockholm đã quyết định rằng, điều kiện cấp phép liên quan đến Huawei trong việc phân bổ các băng tần 3.5GHz và 2.3GHz sẽ không được áp dụng vào lúc này. Do đó, PTS đã thông báo cho các nhà khai thác được chấp thuận tham gia cuộc đấu giá về việc tạm dừng cuộc đấu giá này. PTS sẽ tiếp tục phân tích quyết định của tòa án hành chính và xem xét các khả năng bắt đầu cuộc đấu giá càng sớm càng tốt”.

Tháng trước, PTS cho biết, bốn nhà khai thác di động đã được chấp thuận tham gia vào một cuộc đấu giá phổ tần 5G bao gồm Hi3G Access, Net4Mobility, Telia Sverige và Teracom. Theo kế hoạch trước đó, cuộc đấu giá được tổ chức vào ngày 10/11/2020 vừa qua để phân bổ các băng tần 3.5GHz và 2.3GHz cho các nhà khai thác di động.

Cơ quan quản lý Thụy Điển cũng đưa ra một số quy định nhằm tăng cường bảo mật cho các mạng 5G trong tương lai ở quốc gia Bắc Âu, dẫn đến lệnh cấm đối với các nhà cung cấp thiết bị viễn thông của Trung Quốc là Huawei và ZTE.

“Theo luật mới, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, việc kiểm tra đơn đăng ký tham gia đấu giá đã được tiến hành với sự tham vấn của Lực lượng vũ trang Thụy Điển và Cơ quan An ninh Thụy Điển, để đảm bảo rằng, việc sử dụng thiết bị vô tuyến trong các băng tần này không gây tổn hại cho an ninh của Thụy Điển. Qua đó, PTS đã quyết định về các điều kiện cấp phép theo các đánh giá của Lực lượng Vũ trang Thụy Điển và Cơ quan An ninh Thụy Điển. Chủ sở hữu giấy phép sẽ phải đưa ra các yêu cầu kỹ thuật cần thiết để đảm bảo rằng việc sử dụng phổ tần số theo giấy phép không gây hại cho an ninh của Thụy Điển”, PTS cho biết.

PTS cũng nhấn mạn, việc lắp đặt và triển khai mới các thiết bị mạng lõi sử dụng phổ tần số trong các băng tần đấu giá lần này không được sử dụng các sản phẩm của các nhà cung cấp đến từ Trung Quốc là Huawei hoặc ZTE. Trường hợp cơ sở hạ tầng hiện có đang sử dụng các sản phẩm của Huawei và ZTE phải được loại bỏ, chậm nhất vào ngày 1 tháng 1 năm 2025.

Tuần trước, Huawei đã kháng cáo quyết định của PTS với lập luận rằng việc loại trừ họ sẽ không mang lại lợi ích cho khách hàng hoặc quốc gia nói chung.

Phát biểu với Reuters, ông Kenneth Fredriksen – Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Trung Đông Âu và Bắc Âu của Huawei cho biết, công ty không có thêm kế hoạch hành động pháp lý nào, nhưng sẵn sàng đối thoại với chính quyền địa phương và sẵn sàng hợp tác toàn diện về bất kỳ yêu cầu nào trong tương lai mà phía Thụy Điển có thể đưa ra.

Phan Văn Hòa (theo rcrwireless)