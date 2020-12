Đằng sau bức ảnh động viên Đà Nẵng chiến thắng Covid gửi từ Trường Sa

Một bức ảnh gửi cho nhau trong hoàn cảnh khác có thể là bình thường, nhưng bức ảnh gửi từ Trường Sa – nơi có duy nhất mạng 2G Viettel – là một lời động viên vô cùng to lớn.

Như thường lệ, hàng năm vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, đoàn cán bộ của Tổng công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) bao gồm các kỹ sư lại lên đường ra Trường Sa để thực hiện việc bảo dưỡng định kỳ cho hệ thống trạm phát sóng. Năm nay, từ ngày 1/5, đoàn đã tập trung tại Vùng 4 và sẵn sàng xuất phát nhưng Covid-19 ập đến, cuộc cách ly dài ngày khiến cho 1 tháng sau, họ mới có thể lên đường.

Đại dịch khiến cho chuyến công tác trở thành “lịch sử” với thời gian lên tới 5 tháng – dài nhất từ trước đến nay. Nhưng đó không phải là ấn tượng duy nhất đối với những người Viettel tham gia điều hành và trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống.

Chị Nguyễn Vũ Trà My – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Khu vực 2 của Viettel Networks - người phụ trách toàn bộ mạng lưới Viettel ở Trường Sa kể lại: “Hồi cuối tháng 7, Đà Nẵng bị ảnh hưởng nặng trong đợt Covid lần 2. Các anh em ở đất liền đóng quân ngay tại khu vực 2, cách ly không về nhà để đảm bảo mạng lưới thông suốt. Tình hình lúc ấy rất căng thẳng, anh em trên đảo tìm một tấm bìa các-tông, ghi lên dòng chữ: “Đà Nẵng chiến thắng Covid” rồi chụp ảnh gửi về cho anh em Viettel ở khu vực 2 bằng mạng 2G. Đó là lời động viên cho mọi người ở đây kiên cường chiến đấu với đại dịch”.

Một bức ảnh gửi cho nhau trong hoàn cảnh khác có thể là bình thường, nhưng bức ảnh gửi từ Trường Sa – nơi có duy nhất mạng 2G Viettel – dù gửi từ sáng nhưng phải đến tối, các đồng nghiệp ở đất liền mới nhận được thì thực sự là lời động viên vô cùng to lớn. Đặc biệt là khi đoàn công tác cũng phải trải qua rất nhiều vất vả và nguy hiểm mới có thể hoàn thành công việc bảo dưỡng, nâng cấp cho các trạm phát sóng trên 21 điểm đảo.

Khối lượng công việc dành cho đoàn cán bộ 10 người của Viettel Networks bao gồm khắc phục các lỗi tồn đọng, củng cố hạ tầng nhà trạm, bảo dưỡng hệ thống truyền dẫn VSAT, hệ thống nguồn, máy phát điện, pin mặt trời, thiết bị thu phát sóng cùng hệ thống cột và angten. Bên cạnh đó, họ phải bổ sung vật tư, thiết bị dự phòng ứng cứu thông tin cho các vị trí trạm BTS trong 01 năm và thu hồi vật tư, thiết bị hỏng đem về đất liền.

Vì địa hình phức tạp, việc bảo dưỡng hạ tầng, thiết bị trên đảo khó khăn gấp nhiều lần so với ở đất liền. Đoàn cán bộ phải đối mặt với những trận sóng lớn lật tung xuồng khi di chuyển hay phải kéo cỗ máy nổ khổng lồ bằng tay chân vì không thể dùng cần cẩu…

Không trực tiếp tham gia công tác lần này nhưng lại là người chỉ đạo toàn bộ quá trình triển khai, chị Trà My cho biết, để được ra đảo với chuyến đi kéo dài như thế, nhân sự đòi hỏi có sức khỏe rất tốt.

“Mọi người phải lăn lộn trên biển, trên đảo, thậm chí khi đi trên tàu, phải nằm để ăn chứ không dám ngồi ăn vì sóng lớn quá. Năm nay, thời tiết bất lợi vì có những đợt bão rất to, anh em trong đất liền rất lo mỗi khi bão từ phía bắc đi xuống, vì không biết anh em ngoài đảo có an toàn không!” – Chị Trà My chia sẻ.

Sự khắc nghiệt của thời tiết khiến cho các thiết bị viễn thông trên đảo nhanh bị hỏng hóc. Để đối phó lại sức phá hủy của hơi ẩm muối đối với thiết bị viễn thông, dự án nâng cấp năm nay có sự khác biệt với những lần bảo dưỡng trước, đó là áp dụng nhiều công nghệ mới để bảo quản. Năm tới, Viettel Networks sẽ áp dụng công nghệ mới, tân tiến hơn nữa để thiết bị có thể vận hành trong thời gian lâu hơn.

Cùng với nâng cấp, bảo dưỡng, đoàn công tác Viettel Networks phải đào tạo cho các chiến sĩ việc vận hành khai thác các thiết bị để trở thành những “cán bộ Viettel trên đảo”, thuận lợi hơn trong quá trình phối hợp ứng cứu thông tin về sau.

Theo chị Trà My, việc xử lý thiết bị lỗi ở Trường Sa vô cùng khó khăn so với trong đất liền. Nếu như thiết bị bị lỗi ở đất liền có thể xử lý được luôn thì ở Trường Sa, các kỹ sư của Viettel Networks phải tính toán nhiều phương án. Với lỗi nhỏ, nữ quản lý sẽ hướng dẫn cho các chiến sĩ trên đảo phối hợp cùng xử lý. Nếu lỗi lớn, không có thiết bị thay thế, cán bộ Viettel Networks phải trực tiếp ra đảo để sửa và sẽ phải làm việc với Hải quân để chờ chuyến tàu sớm nhất có thể, gửi thiết bị theo tàu ra đảo.

Do nhu cầu liên lạc của chiến sĩ và ngư dân ngày càng lớn, hằng năm, Viettel Networks đều tìm phương án tối ưu chất lượng mạng. Sau khi hoàn thành dự án bảo dưỡng, lưu lượng tại các trạm ở Trường Sa (traffic) tăng hơn 32% so với thời điểm tháng 5/2020 và tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước (tháng 10/2019). Chất lượng mạng đã cải thiện rõ rệt phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa.

Chị Nguyễn Vũ Trà My là người đã gắn bó với dự án lắp đặt hệ thống phát sóng Viettel tại Trường Sa ngay từ những ngày đầu. Hồi tháng 3/2007, khi đi lắp đặt trạm phát sóng thứ nhất, cảm nhận đầu tiên của chị là “khác biệt lắm”. Khi đó, hệ thống ở Trường Sa tích hợp luồng VSAT, không dùng luồng truyền dẫn như đất liền. Việc thông trạm rất khó.

Bên cạnh đó, quá trình phối hợp giữa đảo và đất liền mất nhiều thời gian, phụ thuộc vào luồng truyền, thời tiết.

“Khi trạm đầu tiên phát sóng, nhận cuộc gọi đầu tiên của các anh trên đảo, mình cảm nhận được các anh ấy rất vui và mình cũng thấy vui lây. Thực sự ấn tượng với khoảnh khắc ấy” – nữ quản lý kể lại.

Đến trạm thứ 2, chị Trà My chưa có kinh nghiệm hướng dẫn xử lý lỗi. Khi đảo mất sóng, các chiến sĩ phải leo lên mái nhà để bắt sóng ở đảo bên cạnh để nghe chị Trà My hướng dẫn. Cứ leo lên leo xuống như vậy cho đến khi hoàn thành việc sửa lỗi.

Trong hơn 12 năm nay, Trường Sa có sóng di động, đời sống tinh thần đã được nâng cao rất nhiều. Khi hệ thống được nâng cấp, bảo dưỡng, chị Trà My càng cảm thấy vui vì đất liền và đảo gần nhau hơn nữa.

“Trước đây, mọi người muốn gọi điện thoại thì phải leo lên mái nhà, trèo lên cây. Giờ thì gọi ngay được, sự kết nối giữa đất liền và đảo thuận lợi hơn nhiều. Trước đây, vào giao thừa hàng năm khi thực hiện cầu truyền hình VSAT, chỉ có 1-2 người anh em được nhìn thấy thôi. Giờ các chiến sĩ, đảo trưởng, người dân liên lạc được bình thường luôn, tạo nên cuộc sống tinh thần rất tích cực. Và bên cạnh đó là việc đảm bảo an toàn hơn cho những ngư dân đi đánh bắt cá” - chị Trà My nói.

Là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, mới đây, Tổng công ty Mạng lưới Viettel đã được Nhà nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2009 đến năm 2019.

Bên cạnh việc phát triển hạ tầng mạng lưới cho sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty này cũng luôn hoàn thành tốt vai trò là mạng thông tin quân sự thứ 2 của quốc gia. Mạng Viettel hiện nay đã phủ kín khu vực biên giới, đồn biên phòng, biển hải đảo trên cả nước, đảm bảo phục vụ quốc phòng an ninh.

Thu Hà