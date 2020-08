Theo báo cáo của Bộ TT&TT, tính đến tháng 6/2020, doanh thu dịch vụ di động có xu hướng giảm nhẹ, trong khi doanh thu cố định tăng cao, khoảng 30% so với cùng kỳ 2019.

Theo con số báo cáo của Bộ TT&TT, tính đến tháng 6/2020 doanh thu dịch vụ di động có xu hướng giảm nhẹ, trong khi doanh thu cố định thì tăng cao so với năm 2019.

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, tính đến tháng 6/2020, doanh thu dịch vụ viễn thông có xu hướng giảm nhẹ. Tổng doanh thu dịch vụ viễn thông luỹ kế đến tháng 6/2020 đạt xấp xỉ 63 nghìn tỷ, giảm 1,21% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, doanh thu dịch vụ viễn thông của tháng 6/2020 đạt 10,26 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với tháng trước (10,27 nghìn tỷ đồng) cũng như cùng kỳ 2019 (10,32 nghìn tỷ đồng).

Trong khi doanh thu dịch vụ di động có xu hướng giảm nhẹ thì doanh thu dịch vụ cố định lại tăng cao. Cụ thể, doanh thu di động tháng 6/2020 đạt 7,39 nghìn tỷ đồng, giảm không đáng kể so với tháng 5/2020 (7,41 nghìn tỷ đồng) và giảm 9,6% so với cùng kỳ 2019 (8,1 nghìn tỷ đồng). Còn doanh thu dịch vụ cố định đạt 2,87 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ so với tháng 5/2020 (2,85 nghìn tỷ đồng) và tăng khoảng 30% so với cùng kỳ 2019 (2,2 nghìn tỷ đồng).

Theo ước tính của các mạng di động, doanh thu từ dịch vụ thoại đang giảm mạnh ở mức khoảng 16% mỗi năm. Mặc dù, số lượng thuê bao băng rộng di động tăng nhanh nhưng không đủ bù đắp cho sự sụt giảm của dịch vụ thoại.

Ông Tô Mạnh Cường, Tổng Giám đốc MobiFone cho hay, nhu cầu sử dụng dịch vụ thoại của người dân và doanh nghiệp giảm. Khách hàng có xu hướng dùng các dịch vụ OTT để liên lạc thay cho dịch vụ thoại truyền thống như trước đây.

Đại diện Viettel Telecom cũng cho rằng, doanh thu dịch vụ thoại giảm do khách hàng thay đổi hành vi sử dụng dịch vụ. Cước dịch vụ dữ liệu (data) giảm đã góp phần thúc đẩy người dân sử dụng Internet băng rộng nhiều hơn.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Phó Tổng Giám đốc VNPT nhận định, xu thế giảm doanh thu dịch vụ viễn thông truyền thống của Việt Nam đi nhanh hơn so với thế giới. Đây là hệ quả của một loạt yếu tố như thuê bao di động bão hòa, giá cước liên tục giảm giá để cạnh tranh giữa các nhà mạng, sự phổ biến của dịch vụ gọi điện, nhắn tin trên OTT.

Theo con số công bố của VNPT, doanh thu dịch vụ data của VNPT năm 2019 tăng trưởng gần 20%. Lưu lượng dịch vụ data có mức độ tăng trưởng trong năm 2019 gần 3 lần nhưng doanh thu chỉ tăng 18,6%. Nguyên nhân là thị trường viễn thông di động đang chứng kiến hiện tượng cạnh tranh quá mạnh, dẫn tới các dịch vụ chủ lực, trong đó có data dù lưu lượng tăng gấp 3 lần, khách hàng tăng nhưng doanh thu tăng rất thấp và không tương xứng.

Hiện tổng số thuê bao điện thoại của Việt Nam đến tháng 6/2020 đạt 130,46 triệu thuê bao. Trong đó, số thuê bao di động là 127,01 triệu thuê bao, tăng khoảng 60 nghìn thuê bao so với tháng 5/2020 (126,95 triệu thuê bao) và giảm 6,7 triệu (5,06%) thuê bao so với cùng kỳ 2019.

Số thuê bao điện thoại cố định của Việt Nam tính đến thời điểm này là 3,45 triệu, giảm khoảng 40 nghìn so với tháng 5/2020.

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, tổng số thuê bao Internet băng rộng của Việt Nam hiện tại đạt 81,53 triệu. Trong đó, số thuê bao truy nhập Internet băng thông rộng cố định ước tính đạt 15,86 triệu, tăng hơn 2 triệu (14,86%) so với cùng kỳ 2019 và số thuê bao băng rộng di động là 65,67 triệu tăng hơn 8 triệu (14,79%) so với cùng kỳ 2019.

Thái Khang

“Nóng” chuyện dùng chung hạ tầng và trạm thu phát sóng trên đất công Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Cục Viễn thông với Sở TT&TT đã đề cập đến các vấn đề “nóng” cần giải quyết như dùng chung hạ tầng của doanh nghiệp và đặt các trạm thu phát sóng trên đất công.