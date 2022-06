Đường dây nóng báo cuộc gọi lừa đảo là gì?

Công an thành phố Hà Nội mới đây đã giới thiệu thêm một số điện thoại đường dây nóng để báo cáo khi nhận được những cuộc gọi lừa đảo, giả mạo cơ quan nhà nước.

Trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một số đối tượng lợi dụng những thông tin của công dân bị lộ lọt trên mạng Internet, bằng cách giả danh cơ quan chức năng gọi điện yêu cầu người dân đăng nhập vào website giả mạo.

Nạn nhân sẽ được yêu cầu điền thông tin cá nhân, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, hay mã OTP xác thực gửi về điện thoại,... Từ đó, những đối tượng này xâm nhập tài khoản ngân hàng online, ví điện tử... của nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu phục vụ triển khai đề án định danh điện tử của Công an thành phố Hà Nội mới đây đã giới thiệu thêm một số điện thoại đường dây nóng để báo cáo khi nhận được những cuộc gọi như trên.

Hotline báo cuộc gọi lừa đảo

Công an thành phố Hà Nội khẳng định, người dân có thể đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNEID, hoặc đến trực tiếp cơ quan Công an để thực hiện. Cán bộ Công an sẽ không gọi điện yêu cầu công dân cung cấp thêm thông tin cá nhân hay bất kỳ loại giấy tờ nào khác.

Ứng dụng VNEID sẽ thông báo yêu cầu công dân cung cấp quyền truy cập danh bạ và hình ảnh có trong điện thoại đối với một số dịch vụ các thiết, nhưng việc truy cập phải được sự cho phép của công dân.

Công an thành phố đề nghị người dân chú ý bảo mật thông tin cá nhân của bản thân, tuyệt đối khống thực hiện theo yêu cầu từ các cuộc gọi “lạ” tự xưng cơ quan nhà nước, lực lượng Công an,... Nếu nhận được những cuộc gọi như vậy, người dân gọi đến số hotline 1900.0368 hoặc thông báo đến cơ quan Công an gần nhất.

Anh Hào