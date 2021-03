Huawei dẫn đầu thị trường thiết bị viễn thông toàn cầu năm 2020

Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Dell'Oro (Mỹ) cho biết, trong năm 2020, Huawei dẫn đầu thị phần doanh thu trong thị trường thiết bị viễn thông toàn cầu với 31% thị phần.

Năm 2020 được xem là năm khó khăn đối với Huawei do tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, cùng với đó là những lo ngại về an ninh quốc gia khi sử dụng thiết bị của Huawei ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, theo số liệu ước tính của Dell'Oro thì trong năm 2020, Huawei vẫn chiếm 31% thị phần doanh thu trong thị trường thiết bị, bao gồm thiết bị truy cập băng thông rộng, truyền dẫn vi ba và cáp quang, mạng truy cập vô tuyến và mạng lõi di động, bộ định tuyến và chuyển mạch Ethernet. Với thị phần doanh thu đạt được này, Huawei đã có thị phần cao gấp hơn hai lần so với đối thủ đến từ Phần Lan là Nokia, với 15% thị phần doanh thu.

Báo cáo của Dell'Oro cho rằng: “Thị phần doanh thu tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình trạng triển khai 5G ở các thị trường tập trung cao. Trong khi cả Ericsson và Nokia đều cải thiện vị trí trong lĩnh vực mạng truy cập vô tuyến (RAN) bên ngoài Trung Quốc, các ước tính ban đầu cho thấy thị phần thiết bị viễn thông toàn cầu của Huawei, bao gồm cả Trung Quốc, được cải thiện từ 2-3 điểm phần trăm trong cả năm 2020”.

Bên cạnh Huawei và Nokia là hai công ty chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu năm 2020, bốn nhà cung cấp còn lại bao gồm Ericsson, ZTE, Cisco, Ciena và Samsung lần lượt chiếm các vị trí từ thứ ba đến thứ bảy trên thị thường toàn cầu.

Số liệu cho thấy, thị trường doanh thu toàn cầu trong năm 2020 đạt 90 tỷ - 95 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2019 và là tốc độ tăng trưởng hàng năm nhanh nhất kể từ năm 2011.

Ngành công nghiệp di động là động lực tăng trưởng mạnh nhất, với chi tiêu cho mạng truy cập vô tuyến và mạng lõi di động đều tăng ngoài sự mong đợi của các nhà phân tích của Dell'Oro. Mạng lõi di động và mạng truy cập vô tuyến chiếm gần một nửa thị trường thiết bị trên toàn thế giới.

Dell'Oro cho biết: “Với các khoản đầu tư ở thị trường Trung Quốc, chúng tôi ước tính cả Huawei và ZTE đã tăng thêm khoảng 3 đến 4 điểm phần trăm thị phần doanh thu trong giai đoạn 2019 - 2020, và chiếm hơn 40% thị trường thiết bị viễn thông toàn cầu”.

Các dự báo cho thấy, thị phần doanh thu của Huawei sẽ tiếp tục xu hướng tăng lên trong năm 2021, với tốc độ tăng trưởng vào khoảng từ 3% đến 5%.

Phan Văn Hòa(theo telecoms)