LG Electronics đẩy mạnh phát triển 6G

LG Electronics cho biết đã hợp lực cùng hai đối tác để phát triển công nghệ mạng 6G thế hệ mới.

Trụ sở LG Electronics tại Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

LG đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty đo lường và đánh giá điện tử Keysight Technologies và Viện Khoa học và Công nghệ cao Hàn Quốc (KAIST), đại học nghiên cứu hàng đầu trong nước.

Theo thỏa thuận, ba bên sẽ hợp tác phát triển công nghệ liên quan tới terahertz (THz), dải tần quan trọng trong công nghệ 6G. Họ muốn hoàn thành nghiên cứu 6G vào năm 2024.

LG dự đoán mạng 6G sẽ được thương mại hóa năm 2029. 6G cung cấp tốc độ dữ liệu nhanh hơn, độ trễ thấp và ổn định hơn so với 5G. Nó cũng mang đến mô hình Ambient Internet of Everything (AIoE), trải nghiệm kết nối nâng cao cho người dùng.

LG thành lập trung tâm nghiên cứu 6G cùng KAIST năm 2019 và ký thỏa thuận với Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn và Khoa học năm 2020 để thực hiện các nghiên cứu công nghệ 6G. Keysight Technologies là nhà cung ứng thiết bị thử nghiệm terahertz quan trọng. Họ đang cung cấp thiết bị cho trung tâm nghiên cứu 6G của LG và KAIST.

Du Lam (Theo Yonhap)