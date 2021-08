MobiFone “chia lửa” cùng nhân dân TP.HCM trong những ngày cao điểm chống dịch Covid-19

Từ ngày 23/8/2021, TP.HCM bước vào đợt giãn cách xã hội mới, với các biện pháp giãn cách được tăng cường và thắt chặt nhằm đẩy lùi dịch Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cao nhất cho TP.HCM chống dịch, nhà mạng MobiFone cũng thực hiện nhiều chính sách để “chia lửa” cùng bà con nhân dân và khách hàng ở địa bàn trọng yếu, nơi MobiFone giữ vai trò dẫn dắt thị trường.

Khuyến mại 50% dành riêng cho khách hàng tại TP.HCM

Ngày 22/8/2021, một ngày trước khi TP.HCM bước vào đợt tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội, với tinh thần “đồng hành vượt qua mùa dịch”, MobiFone dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt tặng 50% mệnh giá nạp tiền vào tài khoản khuyến mại cho các thuê bao trả trước tại địa bàn TP.HCM.

Như vậy, cùng với các mặt hàng như lương thực, thực phẩm, thuốc men… đang được gấp rút tích trữ chuẩn bị cho những ngày cam go và quyết liệt sắp tới thì trong giỏ hàng thiết yếu của các gia đình, những người dân TP.HCM đã có một món quà ý nghĩa được MobiFone lặng lẽ mang đến và đặt vào, tiếp sức cho người dân TP.HCM vượt qua chuỗi ngày dài gắng gỏi chống chọi lại đại dịch. Đó là những đồng tiền cước phí do nhà mạng trao tặng với mỗi đồng thẻ nạp, giá trị sẽ được nhân lên 1,5 lần, không giới hạn số lần nạp tiền và mệnh giá nạp. Nhờ đó, trong bối cảnh cách ly ngặt nghèo do Covid-19, người dân có thể gọi điện, liên lạc hỏi thăm, động viên nhau vượt qua đại dịch, dùng internet cho việc học tập, thư giãn.. để giữ cho các hoạt động học tập, làm việc được duy trì, tiếp nối. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ khuyến mại của MobiFone cho riêng ngày 22/8/2021 là 2,4 tỉ đồng.

TP.HCM đã trải qua gần 3 tháng kể từ khi phát hiện ổ dịch trong cộng đồng của đợt dịch thứ tư. Thành phố đã triển khai giãn cách xã hội theo nhiều cấp độ tăng cường. Những ngày này được đánh giá là giai đoạn khó khăn chưa từng có của cả xã hội nói chung và đối với người dân TP.HCM nói riêng.

Không phải đến bây giờ mà trước đó, MobiFone đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng data duy trì kết nối, hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng Covid-19, hoãn chặn cắt cho thuê bao trả sau chậm thanh toán cước trong thời gian dịch Covid; cộng bổ sung 60 ngày sử dụng cho thuê bao trả trước tại tỉnh, thành áp dụng Chỉ thị 16; Tăng 2 lần băng thông cho tất cả các khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet cáp quang, với giá không đổi và 50 phút gọi nội mạng cho tất cả người dân ở các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16 của Chính phủ…

MobiFone miễn phí gọi đến đầu số 1022 kết nối tư vấn sức khỏe cho người dân, miễn cước nhắn tin đến tổng đài 8083; Mở đầu số tiếp nhận thông tin cá nhân của người dân gặp khó khăn, cần hỗ trợ khi dịch Covid-19 bùng phát qua số 8889….

Những hoạt động trên của MobiFone đã đóng góp tổng giá trị đến 3.000 tỉ đồng vào cuộc chiến chống Covid-19 trong đó trực tiếp ủng hộ vào Quỹ phòng Covid-19 của Chính phủ với giá trị 200 tỉ đồng.

Những sản phẩm, dịch vụ hướng về thị trường mùa dịch

MobiFone luôn bám sát các chủ trương và mục tiêu của Chính phủ đối với cả nước cũng như vùng kinh tế trọng điểm TP.HCM, tận dụng ưu thế công nghệ để đưa ra các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với thị trường sôi động lớn nhất cả nước.

Hệ sinh thái MobiFone Smart Office được MobiFone phát triển, mở rộng với MobiFone e-Office giúp doanh nghiệp tối ưu hoá luồng vận hành, MobiFone Invoice hỗ trợ quản lý hoá đơn, chứng từ, Mobi CA nắm giữ “chìa khoá” chữ ký số hiện đại, và giải pháp hội thảo trực tuyến MobiFone Meeting tổ chức các cuộc họp đa quy mô, vừa phù hợp với mùa dịch, vừa linh hoạt, vừa tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí. Tính năng cầu truyền hình hỗ trợ thiết lập cầu truyền hình điểm điểm hoặc đa điểm, hỗ trợ tối đa 500 điểm cho một phiên làm việc với chất lượng full HD, băng thông thấp.

Từ nay đến hết 30/11, MobiFone ra mắt chương trình sử dụng miễn phí giải pháp MobiFone Meeting lên đến 3 tháng cho doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức. Trong thời gian này, các doanh nghiệp, đơn vị được sử dụng không giới hạn tính năng, thời gian họp. Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức, giải pháp này còn giúp các doanh nghiệp đảm bảo công tác phòng chống dịch trong giai đoạn dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Giữ vững chất lượng thông tin liên lạc nơi tuyến đầu chống dịch

Sau gần 3 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo các cấp độ, với số ca nhiễm có ngày lên đến hơn 6.000 ca, TP.HCM được dự đoán sắp đến đỉnh dịch. Các bệnh viện dã chiến được thành lập để đáp ứng tình hình thực tế.

MobiFone xác định bằng mọi cách phải đảm bảo chất lượng mạng cho các bệnh viện dã chiến tại TP.HCM. Xe phát sóng là giải pháp được lựa chọn, có vai trò như một trạm BTS, phủ sóng toàn bộ các bệnh viện dã chiến. Với tinh thần hết sức mình phục vụ cộng đồng, chỉ trong 7 ngày, 6 xe phát sóng lưu động (với tổng cộng 11 thiết bị 3G và 12 thiết bị 4G, có thể đáp ứng được nhu cầu của hơn 32.000 F0) đã được lắp đặt thành công tại 12 bệnh viện dã chiến của TP. Thủ Đức, lập một “kỷ lục” về tiến độ lắp đặt so với quy trình thông thường.

MobiFone tại TP.HCM cũng phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan như điện lực, ngân hàng để phòng trước rủi ro, đảm bảo điện lưới xuyên suốt cho các trạm. Các công tác vận hành khai thác, ứng cứu thông tin đều đảm bảo nguồn nhân lực, sức khỏe, tuân thủ 5K. Sẵn sàng nguồn vật tư thiết bị, nhân sự phụ trách, xử lý mọi tình huống cũng như kịch bản điều động bổ sung lực lượng cần thiết cho các khu vực phong tỏa.

Thấu hiểu trách nhiệm nặng nề và vinh quang khi được Đảng và Chính phủ xác định là doanh nghiệp cung cấp nguồn dịch vụ thiết yếu, từ trong tâm dịch, những cán bộ, công nhân viên MobiFone tại TP.HCM đã đối đầu với thử thách một cách đầy trách nhiệm và lạc quan. Trong khó khăn, những giá trị văn hóa MobiFone được phát huy cao độ, chủ động tìm cơ trong nguy, đẩy mạnh đưa số hóa vào hoạt động kinh doanh để vượt qua sự những khó khăn trong mùa dịch. Công tác kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng theo phương pháp truyền thống được chuyển đổi sang bán hàng, chăm sóc trực tuyến với nhiều sáng tạo, đổi mới. Nhờ đó doanh số được giữ vững, an toàn thông tin liên lạc, chất lượng mạng lưới mạng MobiFone trên toàn TP.HCM được đảm bảo, góp phần tích cực vào thắng lợi của trận chiến chống Covid-19 trên địa bàn chiến lược của cả nước.

An Nhiên