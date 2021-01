MobiFone đảm bảo thông tin mạng lưới phục vụ Đại hội Đảng XIII

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã nhanh chóng triển khai các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an ninh mạng lưới.

Xe phát sóng lưu động mobicar của MobiFone trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Đảm bảo thông tin liên lạc là một trong những công tác quan trọng góp phần thành công cho mỗi kỳ Đại hội, chính vì vậy, MobiFone đã nhanh chóng thực hiện các công tác chuẩn bị và lên các phương án đảm bảo chất lượng mạng lưới, tuyệt đối an toàn, đồng thời sẵn sàng các kế hoạch dự phòng khi có các tình huống, sự cố bất thường xảy ra trong suốt thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhà mạng MobiFone đã hoàn thành kế hoạch nâng cao năng lực đáp ứng của hệ thống mạng lõi, hệ thống mạng vô tuyến điện; thực hiện backup các hệ thống, backup dữ liệu hàng ngày trong suốt thời gian diễn ra đại hội; đo kiểm, tối ưu hoá, đảm bảo chất lượng mạng tại các điểm VIP, các khu vực dự kiến tổ chức, thực hiện nâng cấp cấu hình tại một số điểm dự kiến sẽ có traffic cao (Như trung tâm hội nghị Quốc gia, các khu vực lân cận…); bố trí xe mobicar (cấu hình 3G, 4G) để sẵn sàng ứng cứu thông tin trong trường hợp cần thiết. Bên cạnh đó, các nghiệp vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho dịch vụ SMS, thoại, hệ thống web, yêu cầu định danh, an toàn vùng phủ cũng đã được triển khai khẩn trương, toàn diện và kỹ lưỡng.

MobiFone đã hoàn thành công tác tối ưu hóa, tăng cường chất lượng mạng để đảm bảo chất lượng dịch vụ các khu vực tổ chức hội nghị, các địa điểm nghỉ ngơi của Đại biểu. Kết quả đo kiểm chất lượng mạng di động để phục hội Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện rõ sự quyết tâm của MobiFone: Tốc độ tải dữ liệu MobiFone vượt trội so với mặt bằng chung (đạt tốc độ download 39Mbps), đảm bảo và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc cũng như thành công của Đại hội.

Lực lượng kỹ thuật MobiFone gấp rút thực hiện nâng cấp, tối ưu mạng lưới phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Cán bộ kỹ thuật mạng lưới MobiFone thảo luận các phương án cho các tình huống ứng cứu thông tin khẩn cấp.

Tại các cơ sở đài, nhà, trạm viễn thông của MobiFone trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước luôn luôn được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ, để đảm bảo an toàn, an ninh đối với mạng lưới, thiết bị viễn thông. Ngay từ đầu tháng 12/2020, MobiFone đã phối hợp với lực lượng công an PCCC tại địa phương hoàn thành thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại các trụ sở làm việc, bảo vệ các vị trí trọng yếu của nhà mạng tại thành phố Hà Nội.

Ngoài ra Tổng công ty Viễn thông MobiFone cũng đã thực hiện chỉ đạo, phổ biến đến toàn bộ cán bộ, công nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước và bọn tội phạm khác, cắt cử lực lượng bảo vệ tham dự các buổi họp, tập huấn về các nội dung đảm bảo an toàn an ninh cho Đại hội Đảng XIII do địa phương tổ chức.

Đo kiểm chất lượng mạng lưới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động chuẩn bị các kế hoạch một cách nhanh chóng, bài bản, toàn diện, đến thời điểm này, công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin liên lạc phục vụ Đại hội Đảng lần XIII cơ bản đã được MobiFone thực hiện tốt nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin trong những ngày diễn ra đại hội.

An Nhiên