MobiFone giành giải thưởng Quốc tế Stevie Award trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng

Tổng công ty Viễn thông MobiFone vinh dự đón nhận Giải thưởng quốc tế Stevie Award – Giải Đồng cho lĩnh vực Bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Đáng chú ý, đây là giải thưởng quốc tế đầu tiên trong hệ thống giải thưởng danh giá Stevie Awards dành cho một nhà mạng Việt Nam trong việc số hóa chăm sóc khách hàng.

Giải thưởng Stevie Awards 2021 dành cho Bán hàng & Dịch vụ khách hàng là giải thưởng thường niên lần thứ 15, được tổ chức bởi nhà sáng lập các giải thưởng uy tín như Giải thưởng kinh doanh Hoa Kỳ, Giải thưởng Kinh doanh quốc tế. Đây là giải thưởng hàng đầu thế giới tôn vinh những thành tựu về dịch vụ khách hàng, phát triển kinh doanh và chuyên gia bán hàng.

Như vậy là sau hơn 4 tháng, MobiFone lại giành thêm một giải thưởng quốc tế Stevie uy tín, tiếp theo 5 giải pháp đạt giải thưởng Kinh doanh quốc tế IBA Stevie Awards của MobiFone, ngay trong lần đầu tiên MobiFone tham dự sân chơi quốc tế này gồm 01 giải Vàng, 1 giải Bạc và 3 giải Đồng vào tháng 9/2020.

Giải thưởng quốc tế Stevie Awards lần này dành cho MobiFone tiếp tục khẳng định vị thế nhà mạng đứng đầu về công tác chăm sóc khách hàng, sáng tạo và số hóa các chương trình dành cho khách hàng thân thiết. MobiFone được người tiêu dùng Việt Nam đánh giá là “nhà mạng có chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất”, trong nhiều thập kỷ qua, bắt đầu từ năm 2005. Gần đây nhất là giải thưởng về Chăm sóc khách hàng do Tập đoàn dữ liệu quốc tế - IDG khảo sát năm 2020. Năm 2021, MobiFone khẳng định mình trên đấu trường thế giới thông qua ứng dụng chăm sóc khách hàng trực tuyến và toàn diện My MobiFone. Ban Giám khảo Stevie Awards dành cho My MobiFone những nhận xét nồng nhiệt: là đổi mới nổi bật của nhà mạng trong tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam, bằng việc sử dụng công nghệ số hóa, mang lại lợi ích cho khách hàng. Thay vì những tấm thẻ vật lý vướng víu và không thân thiện với môi trường, khách hàng của MobiFone chỉ cần tải xuống My MobiFone để sử dụng tất cả những quyền lợi ưu tiên dành cho khách hàng thân thiết. Sự đổi mới này giúp tiết kiệm chi phí cũng như thân thiện với môi trường.

Điều đáng chú ý đây là đề cử đầu tiên của Stevie Awards trong lĩnh vực số hóa chăm sóc khách hàng dành cho một nhà mạng tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên một ứng dụng chăm sóc khách hàng của một nhà mạng Việt Nam được vinh danh trên đấu trường quốc tế. My MobiFone là ứng dụng thông minh giúp quản lý thông tin tài khoản MobiFone tiện lợi, đăng ký gói cước, dịch vụ dễ dàng và cập nhật các chương trình khuyến mãi nhanh chóng. Với những tính năng nổi bật, như đăng nhập dễ dàng bằng OTP SMS, 3G/4G MobiFone và tài khoản mạng xã hội Facebook/Google; Quản lý số dư tài khoản trực quan; tự nạp tiền vào tài khoản, đảm bảo liên lạc thông suốt; quản lý nhiều số điện thoại trên một ứng dụng; tự tạo gói cước theo nhu cầu sử dụng; An toàn & bảo mật với tính năng xác thực bằng vân tay/khuôn mặt; dễ dàng đăng ký, đổi điểm, lấy ecode các ưu đãi từ đối tác liên kết; My MobiFone có khả năng tương tác 24/7 với sự hỗ trợ của phần mềm trả lời tự động và có thể đo tốc độ mạng MobiFone khi nhận được phản ánh về chất lượng mạng…

Trong bối cảnh thế giới cũng như trong nước chứng kiến nhiều biến động về kinh tế, xã hội do đại dịch Covid 19, sự sáng tạo trong công tác chăm sóc khách hàng, tăng cường giao dịch trực tuyến đã giúp MobiFone giữ vững mức tăng trưởng sản xuất kinh doanh khả quan, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của khách hàng cũng như góp phần tích cực vào duy trì trạng thái “bình thường mới” về mọi mặt kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế… quốc gia, góp phần tích cực vào công tác chống dịch và phát triển kinh tế của cả nước.

Chia sẻ về sự kiện, đại diện MobiFone cho biết: Ngay bên thềm năm mới 2021, giải thưởng quốc tế Stevie Awards về số hóa chăm sóc khách hàng đến với MobiFone một cách đầy bất ngờ và hoàn toàn xứng đáng. Sự kiện khẳng định đẳng cấp, chất lượng của dịch vụ chăm sóc khách hàng của MobiFone, mặt khác xác lập vững chắc vai trò MobiFone là một nhà cung cấp hạ tầng số và dịch vụ số, nội dung số cho doanh nghiệp, cũng như khách hàng cá nhân.

MobiFone đang tích cực số hóa các dịch vụ chăm sóc khách hàng, và cùng với việc thử nghiệm thương mại hóa 5G thành công mới đây, MobiFone tiếp tục vững vàng cùng Việt Nam chuyển đổi số. Trong thời gian tới, MobiFone sẽ tiếp tục bứt phá, sáng tạo các sản phẩm dịch vụ, đưa những thành tựu mới nhất của công nghệ thế giới vào phục vụ đời sống người tiêu dùng trong nước.”

Được khai sinh từ năm 2002, The Stevie Awards là giải thưởng toàn cầu công nhận thành tích trong mọi lĩnh vực kinh doanh luôn thu hút hàng nghìn doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến từ nhiều quốc gia, lãnh thổ. Đây là một trong những giải thưởng uy tín và danh giá nhất hiện nay bởi mức độ chuyên môn, quy mô tổ chức và thành phần tham gia. Trọng tâm của giải thưởng quốc tế Stevie Awards nhằm hướng tới đổi mới, sáng tạo, cải thiện kinh doanh.

Quý vị quan tâm có thể vào trang web chính thức của chương trình để tìm hiểu thông tin chi tiết: http://www.StevieAwards.com/Sales

An Nhiên