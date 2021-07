MobiFone Meeting - Giải pháp họp trực tuyến tiện ích trong thời đại công nghệ số

Ngày nay, do dịch bệnh Covid -19 kéo dài, nhu cầu trao đổi trực tuyến (họp, hội thảo, giảng dạy, …) ngày càng trở nên thiết yếu do đảm bảo được tính an toàn, bảo mật và hiệu quả.