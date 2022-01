Mỹ chính thức triển khai mạng 5G sau hai lần trì hoãn

Sau nhiều năm đầu tư và mong đợi, mạng 5G đã chính thức được triển khai tại Mỹ vào ngày 19/1.

Hai nhà mạng Verizon và AT&T đã bật một phần lớn mạng 5G của mình vào ngày 19/1. Đây là kết quả sau nhiều năm đầu tư, nghiên cứu và rót hàng tỷ USD vào băng tần, trang thiết bị nâng cấp mạng lưới của hai nhà mạng.

Lắp đặt thiết bị trên một trạm phát sóng 5G tại Utah, Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

Mạng 5G triển khai tại Mỹ sử dụng băng tần C (từ 3.3 GHz đến 4.2 GHz). Tốc độ của mạng 5G về lý thuyết nhanh hơn đáng kể so với mạng 4G hiện nay. Verizon cho biết, 90 triệu người có thể sử dụng mạng 5G trong tháng này tại các thành phố lớn như New York, Los Angeles và San Francisco. Trong khi đó, AT&T dự định cung cấp mạng 5G cho khoảng 75 triệu người đến cuối năm.

Verizon đã bỏ 45,5 tỷ USD trong cuộc đấu giá băng tần của chính phủ Mỹ vào năm 2021, còn AT&T chi hơn 23 tỷ USD. Hai nhà mạng cũng đầu tư thêm nhiều tỷ USD để xây dựng mạng lưới và lắp đặt thiết bị trên các tháp viễn thông. Giám đốc Công nghệ Verizon Kyle Malady chia sẻ với CNBC rằng tổng chi phí cho 5G của họ đến nay lên tới 53 tỷ USD. Nhà mạng sẽ chi thêm 10 tỷ USD trong 3 năm tới để tiếp tục phát triển mạng lưới.

Hiện tại, Verizon và AT&T cung cấp hai loại 5G cho khách hàng. Dịch vụ băng tần thấp có phạm vi phủ sóng rộng nhưng tốc độ tương tự trước đó, trong khi dịch vụ băng tần cao (mmWave) lại mang đến tốc độ nhanh hơn nhiều song phạm vi phủ sóng nhỏ, chẳng hạn các góc phố hay sân vận động.

T-Mobile, nhà mạng lớn thứ ba của Mỹ, đã giới thiệu dịch vụ 5G băng tần trung từ năm 2020, sử dụng phổ tần số trong băng tần 2.5GHz sau khi thâu tóm Sprint. Theo T-Mobile, mạng 5G của họ phủ sóng 186 triệu người tại Mỹ. Tuy nhiên, 5G băng tần C hoàn toàn khác. Chúng dùng các băng tần mới, cân bằng tối ưu giữa độ phủ sóng và dung lượng mạng. Chính đặc điểm này dẫn tới mức giá đắt đỏ trong phiên đấu giá và vô cùng vừa vặn với 5G.

5G băng tần C lẽ ra triển khai từ tháng 12/2021, nhưng bị hoãn hai lần do Cục Hàng không Liên bang Mỹ bày tỏ lo ngại nó sẽ ảnh hưởng đến các công cụ tiếp đất an toàn của phi công. AT&T và Verizon cho biết, họ sẽ hoãn ra mắt dịch vụ 5G gần các sân bay cho đến khi vấn đề được giải quyết.

Dù đã tốn không ít tài nguyên cho 5G, chưa rõ lợi nhuận mà nhà mạng thu được có tương xứng hay không. Liệu khách hàng có đủ động lực để chuyển sang gói cước mới đắt hơn, hay có thể mở ra các thị trường mới (như hộ gia đình thay cáp quang bằng 5G).

Theo các nhà mạng, tốc độ tải xuống nhanh nhất của 5G sẽ nhanh gấp 10 lần mạng LTE. Những điện thoại hỗ trợ mạng mới bao gồm Apple iPhone 12, iPhone 13 và các mẫu máy mới của Samsung.

Du Lam (Theo CNBC)