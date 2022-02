Giảm nhiệt tăng phí SMS Banking: Ngân hàng và nhà mạng sẽ thu phí dịch vụ trọn gói

Nhà mạng và ngân hàng đã thống nhất giải pháp “thu phí trọn gói” dịch vụ SMS Banking để đảm bảo lợi ích của khách hàng.

Nhà mạng và ngân hàng đã thống nhất giải pháp “thu phí trọn gói” dịch vụ SMS Banking của khách hàng.

Ngày 25/2/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức cuộc họp trực tuyến về vấn đề giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ SMS Banking. Phát biểu khai mạc cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, tính đến nay, các ngân hàng đã miễn toàn bộ phí thanh toán giao dịch tài khoản cho khách hàng. Đồng thời, trước tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, các ngân hàng dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn. Việc tiếp tục miễn toàn bộ phí giao dịch qua tài khoản đã khiến các ngân hàng không còn nguồn thu để bù lỗ cho khách hàng sử dụng tin nhắn dịch vụ ngân hàng như trước đây.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Duy Hải, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) cho hay, Viễn thông và Ngân hàng đều là hai ngành lớn trong nền kinh tế và có những đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19. Do đó, ông Trần Duy Hải kỳ vọng sau cuộc họp này các ngân hàng và các doanh nghiệp viễn thông sẽ có sự hợp tác tốt hơn nữa. Đồng thời, cùng thống nhất và đưa ra được phương án tính phí tin nhắn phù hợp đảm bảo được quyền và lợi ích của các bên.

Tại cuộc họp, đại diện các ngân hàng đã chia sẻ, tình trạng giả mạo tin nhắn thương hiệu ngân hàng (SMS brandname) đang diễn ra phổ biến, từ đó ảnh hưởng đến uy tín của các ngân hàng. Các ngân hàng đã phải dành một khoản chi phí lớn để truyền thông cảnh báo giúp khách hàng nhận diện và phòng tránh những rủi ro liên quan đến các đối tượng lừa đảo qua hình thức tin nhắn.

Để bù đắp chi phí, cũng như giúp khách hàng tránh được những rủi ro lừa đảo qua SMS brandname, các ngân hàng đã và đang khuyến khích khách hàng chuyển sang sử dụng các tiện ích của ngân hàng số và sử dụng xác thực giao dịch thông qua Smart OTP.

Các ngân hàng đề nghị các nhà mạng tiếp tục tăng cường đảm bảo an toàn, bảo mật. Đồng thời, đề nghị Bộ TT&TT có giải pháp chặt chẽ hơn để bịt các lỗ hổng và kẽ hở bảo mật, nơi các đối tượng tội phạm lợi dụng tấn công.

Ghi nhận những ý kiến từ các ngân hàng, đại diện các nhà mạng Viettel, VinaPhone, MobiFone đã chia sẻ với những khó khăn của các ngân hàng, vì đây cũng là những khó khăn mà các doanh nghiệp viễn thông gặp phải.

Với tinh thần chia sẻ khó khăn và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, các doanh nghiệp viễn thông đề xuất: “thu phí tin nhắn dịch vụ ngân hàng theo phương án trọn gói, các doanh nghiệp viễn thông cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ”.

Đối với tình trạng SMS brandname, các doanh nghiệp viễn thông cho biết, tình trạng này không xuất phát từ hệ thống của nhà mạng mà do các đối tượng tội phạm sử dụng trạm di động ảo để chèn sóng. Hiện tại các nhà mạng đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ TT&TT đẩy mạnh hoạt động truy tìm tội phạm. Vừa qua, cơ quan công an cũng đã vào cuộc và bắt được một số đối tượng lừa đảo. Bộ TT&TT cùng các nhà mạng sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan công an để xử lý vấn nạn này.

Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để được tình trạng tin nhắn lừa đảo SMS brandname, nhà mạng cho rằng: “chỉ khi nào loại bỏ điện thoại sử dụng sóng 2G thì tình trạng lừa đảo này mới có thể chấm dứt”.

Tại cuộc họp, các nhà mạng và ngân hàng đã thống nhất giải pháp “thu phí trọn gói” là khả thi, vừa đảm bảo lợi ích của khách hàng nhưng cũng vừa đảm bảo lợi ích của các ngân hàng và chính nhà mạng.

Ghi nhận ý kiến đóng góp từ phía các ngân hàng và nhà mạng, ông Trần Duy Hải đề nghị, sau cuộc họp, các nhà mạng và ngân hàng cần tăng cường trao đổi thông tin để hiểu hơn về công nghệ và kỹ thuật của các bên, từ đó gợi mở thêm được những giải pháp giúp nâng cao tính bảo mật và an toàn thông tin. Đối với loại hình tội phạm sử dụng SMS brandname, ông Trần Duy Hải cho biết, Bộ TT&TT đã có văn bản gửi tới Tổng cục Hải quan và Tổng cục Quản lý Thị trường để có những giải pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với thiết bị nhập khẩu vào Việt Nam.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết, tất cả các ý kiến tại cuộc họp sẽ được Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tập hợp lại, sau cuộc họp sẽ có báo cáo gửi tới lãnh đạo Bộ TT&TT, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng và các nhà mạng.

Thanh Hải