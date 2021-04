Nhận quà to - So tài thi đấu mừng sinh nhật MobiFone 28 tuổi

Miễn phí data tốc độ cao trong 7 ngày; chơi game vui, rinh dế xịn (iPhone 12 pro max, iPhone 11) cùng hàng ngàn phần quà hấp dẫn khác chính là những ưu đãi cực lớn MobiFone dành tặng khách hàng mừng sinh nhật lần thứ 28.

Năm 2021, MobiFone đánh dấu chặng đường 28 năm dẫn đầu kết nối, một hành trình với sự tận tâm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phục vụ hàng triệu thuê bao. Cũng nhờ đó, mà nhà mạng có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam này đã và đang nhận được sự đồng hành, ủng hộ và tin tưởng của toàn bộ khách hàng, góp phần tạo nên những thành công, những dấu son trong suốt hành trình vừa qua.

Để tỏ lòng tri ân khách hàng, trong ngày kỷ niệm đặc biệt này, MobiFone sẽ mang đến “cơn mưa” quà tặng, những ưu đãi giá trị cho các khách hàng của mình

7 ngày sử dụng data tốc độ cao miễn phí

Với thế mạnh tiên phong về công nghệ, độ phủ sóng rộng khắp, data của MobiFone luôn là một trong những dịch vụ ghi điểm với khách hàng bởi tốc độ mạnh, dung lượng cao cùng giá thành hợp lý và nhiều ưu đãi hấp dẫn. Chính vì vậy, trong dịp kỷ niệm sinh nhật MobiFone lần này, các chương trình khuyến mại data chắc chắn là điều không thể thiếu. Có thể coi đây như một món quà “signature” mang đậm tính thương hiệu của nhà mạng. Cụ thể, từ ngày 15/4 – 1/5/2021, những khách hàng không phát sinh cước data trong khoảng thời gian từ 01/2/2021 đến hết 31/3/2021 và các thuê bao thay simcard 4G thành công trong thời gian thực hiện chương trình sẽ được tặng ngay miễn phí 01 gói cước SN28 trị giá 28.000đ. Là gói cước gắn với sinh nhật 28 năm, sẽ mang đển cho các thuê bao trải nghiệm sử dụng data 4G tốc độ cao miễn phí trong suốt 7 ngày với 2,8GB data/ngày. Quý khách hàng có thể thoải mái giải trí, học tập, lướt mạng và kết nối với bạn bè, người thân. Đây chính là một ưu đãi nằm trong chương trình khuyến mại “Về nguồn” do MobiFone tổ chức.

Săn iPhone 12 cùng game vui cực dễ

Dựa trên ý tưởng “Người dẫn đầu kết nối” từ câu chuyện thương hiệu MobiFone kể từ khi ra đời năm 1993 trong bối cảnh nhiều thách thức, khó khăn cho đến khi MobiFone trở thành thương hiệu lớn trong ngành viễn thông, MobiFone cho ra đời game vui mang tên “MobiFone 28 năm dẫn đầu kết nối”. Khách hàng tham gia trò chơi không chỉ trải nghiệm hành trình kết nối từ thuở “sơ khai” của MobiFone, mà còn có thể “săn” được hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn.

Chương trình diễn ra từ ngày 16/4 - 30/5/2021, tất cả các thuê bao trả trước, trả sau đang hoạt động trên mạng đều có thể cùng so tài thông qua ứng dụng My MobiFone và giành cơ hội trúng iPhone 12 pro max, iPhone 11, cùng rất nhiều giải thưởng khác với tổng giá trị lên đến hơn 734 triệu đồng.

Cơ cấu giải thưởng

Hướng dẫn tham gia:

Bước 1: Đăng nhập My MobiFone, truy cập mục “Khác” > “Khuyến mại & Quà tặng” > Chương trình “MobiFone - 28 năm dẫn đầu kết nối”.

Bước 2: Thu thập lượt chơi. Khách hàng có thể thực hiện một trong 3 cách sau

Cách 1: Điểm danh hàng ngày (tối đa 01 lượt/thuê bao/ngày). Tương ứng với mỗi lần điểm danh thành công, thuê bao được nhận 03 lượt chơi game.

Cách 2: Chia sẻ ứng dụng. Truy cập ứng dụng My MobiFone và chia sẻ tới các thuê bao MobiFone chưa đăng nhập ứng dụng. Tương ứng với mỗi lần chia sẻ thành công (thuê bao được chia sẻ lần đầu tải ứng dụng thành công), thuê bao chia sẻ nhận được 01 lượt chơi game, tối đa nhận được 03 lượt/thuê bao/ngày.

Cách 3: Thực hiện 1 trong các giao dịch trên ứng dụng My MobiFone:

+ Nạp thẻ cào với giá trị tối thiểu 50.000đ;

+ Thanh toán trực tuyến với giá trị tối thiểu 50.000đ cho bất kỳ thuê bao nào;

+ Chuyển tiền với giá trị tối thiểu 50.000đ cho bất kỳ thuê bao nào;

+ Mua 01 gói cước bất kỳ, có giá trị tối thiểu 50.000đ.

Tương ứng với mỗi giao dịch hợp lệ, thuê bao sẽ nhận được số lượt chơi bằng kết quả của phép chia (không lấy số dư) của [Số tiền giao dịch] cho giá trị [50.000đ]

Bước 3: Lựa chọn màn chơi và ấn “Tham gia” chơi game.

Bước 4: Khi khách hàng hoàn thành các nhiệm vụ trong game, đạt được “điểm” và “mảnh ghép” sẽ đổi được các phần thưởng hấp dẫn.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 9090

Tải app My MobiFone tại: mbf.vn/appdl

An Nhiên