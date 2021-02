Phản ánh tin nhắn rác trong tháng 1/2021 giảm mạnh

Theo số liệu từ hệ thống phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác trên đầu số 5656, so với tháng 10/2020, số lượng phản ánh tin nhắn rác tháng 1/2021 đã giảm gần 77% và phản ánh cuộc gọi rác giảm 27%.

Các con số thống kê nêu trên từ hệ thống phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác trên đầu số 5656 do Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) quản lý, đã phần nào cho thấy hiệu quả của những biện pháp phòng, chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác đã được Bộ TT&TT quyết liệt triển khai thời gian qua.

Sau 4 tháng triển khai Nghị định 91, các hệ thống kỹ thuật của Cục An toàn thông tin ghi nhận, tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác đã có xu hướng giảm đáng kể.

Với nhiều điểm mới, Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có hiệu lực từ ngày 1/10/2020, thể hiện rõ quyết tâm, sự quyết liệt của Chính phủ và Bộ TT&TT trong việc ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Ngay sau khi Nghị định 91 được Chính phủ ban hành, Bộ TT&TT đã ra Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 91. Theo đó, thời gian qua, hàng loạt giải pháp quản lý, kỹ thuật nhằm hạn chế sự phát tán của tin nhắn rác, cuộc gọi rác đã được Bộ TT&TT, trực tiếp là Cục An toàn thông tin và Cục Viễn thông quyết liệt triển khai.

Đơn cử như, hệ thống phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác trên đầu số 5656, website phản ánh rác thongbaorac.ais.gov.vn đã được đưa vào hoạt động. Người dân đã có thể tiến hành phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua đầu số 5656 hoặc qua website. Các phản ánh của người dùng sẽ là cơ sở để thực hiện ngăn chặn các số điện thoại phát tán tin nhắn, cuộc gọi rác.

Đặc biệt, vào trung tuần tháng 12/2020, Cục An toàn thông tin đã ban hành hướng dẫn chặn cuộc gọi rác. Một trong tiêu chí bổ sung chặn cuộc gọi rác được căn cứ trên dữ liệu phản ánh của người dùng trên đầu số 5656.

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia danh sách các thuê bao từ chối nhận mọi quảng cáo - “Danh sách không quảng cáo” (National Do not call-DNC) cũng đã được Cục An toàn thông tin đưa vào sử dụng. Người dùng đã có thể đăng ký vào Danh sách không quảng cáo theo cú pháp DK DNC gửi 5656. Không cá nhân, doanh nghiệp quảng cáo được phép gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện quảng cáo vào các số điện thoại đã đăng ký trong danh sách này.

Cũng trong thời gian qua, dưới sự chủ trì của hai đơn vị thuộc Bộ TT&TT là Cục An toàn thông tin và Cục Viễn thông, các nhà mạng đã triển khai các hệ thống kỹ thuật áp dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) để ngăn chặn hiệu quả tin nhắn rác, cuộc gọi rác; hệ thống cảnh báo cuộc gọi rác cho người dùng.

Nhờ sự quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, sau 4 tháng triển khai Nghị định 91, tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác đã có xu hướng giảm đáng kể.

Phân tích nguyên nhân góp phần giảm tin nhắn rác, cuộc gọi rác thời gian qua, đại diện Cục An toàn thông tin nhấn mạnh, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật hỗ trợ, một yếu tố quan trọng chính là sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong hoạt động thanh tra, xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm, phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

Cụ thể, Cục An toàn thông tin và Cục Viễn thông đã phối hợp Sở TT&TT thành phố Hà Nội xử lý vi phạm 3 tổ chức vi phạm gọi điện thoại quảng cáo sai quy định; 1 cá nhân thực hiện nhắn tin quảng cáo sai quy định; 1 tổ chức vi phạm hành vi “không gắn nhãn tin nhắn quảng cáo theo quy định”; đồng thời đã đề nghị doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với 7 thuê bao điện thoại vi phạm nhắn tin quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo sai quy định.

Trong Chỉ thị 01 về định hướng phát triển ngành TT&TT năm 2021, Bộ TT&TT đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm nay là tiếp tục triển khai các biện pháp để xử lý triệt để SIM rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi giả mạo, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Vân Anh