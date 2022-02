Tết Nguyên Đán: Data tăng cao, SMS và thoại giảm nhẹ, mạng lưới thông suốt

Các nhà mạng lớn khẳng định chất lượng mạng di động phục vụ khách hàng trong dịp Tết Nguyên Đán 2022 được đảm bảo, cho dù nhu cầu sử dụng dịch vụ data tăng đột biến ở nhiều địa phương.

Với việc chuẩn bị tốt nên mạng lưới nên các nhà mạng đã đảm bảo phục vụ Tết Nguyên Đán không có sự cố nghẽn mạng cho dù nhu cầu sử dụng data tăng cao. Ảnh: Thái Khang

Chia sẻ với Vietnamnet sáng ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần, ông Tô Mạnh Cường, Tổng giám đốc MobiFone khẳng định, dịp Tết Nguyên Đán 2022, mạng lưới MobiFone đã hoạt động tốt, đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Riêng dịch vụ data năm nay tăng đột biến tới 40 - 50% so với Tết năm 2021.

"Tết Nguyên Đán năm nay số lượng thuê bao di động từ thành thị đổ về quê sớm hơn mọi năm. Thêm vào đó, vẫn còn một số lượng lớn thuê bao về tránh dịch Covid vẫn còn ở lại địa phương chưa trở lại đô thị làm việc và học tập nên số lượng thuê bao ở các vùng nông thôn vẫn còn khá nhiều. Tuy nhiên, trong năm qua, mạng lưới của MobiFone được đầu tư rất mạnh nên đã đảm bảo được chất lượng dịch vụ cho khách hàng cho dù họ ở đâu", ông Tô Mạnh Cường nói.

Chia sẻ về tình hình phục vụ Tết Nguyên Đán 2022, ông Đặng Anh Sơn, Tổng Giám đốc VNPT Net cho biết, để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2022, VNPT đã rà soát, cập nhật phương án đảm bảo an toàn thông tin cho tất cả các hệ thống thiết bị trên mạng lưới. Bên cạnh đó, VNPT đã đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các hệ thống thiết bị để kịp đưa vào khai thác trước Tết, một số dự án hoàn thành sau Tết cũng đã lắp đặt xong và có thể sử dụng để ứng cứu lưu lượng khi có tình huống phát sinh. VNPT cũng đã tăng dung lượng và đường truyền tại các tỉnh, thành phố dự kiến có tăng trưởng do di chuyển lưu lượng trong dịp nghỉ Tết.

Ông Đặng Anh Sơn cho hay, với việc chuẩn bị tốt nên mạng lưới của VNPT đã đảm bảo phục vụ Tết Nguyên Đán không có sự cố nghẽn mạng.

"Nhờ công tác chuẩn bị nâng cao năng lực mạng từ nhiều tháng trước nên lưu lượng được lưu thoát tốt tại thời điểm Giao thừa 2022. Tuy nhiên, do xu hướng thoại truyền thống tiếp tục giảm, data tăng mạnh. Xu hướng dịch chuyển lưu lượng từ các tỉnh tập trung khu công nghiệp, thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương… về các tỉnh như: Thái Bình, Nam Định, Thanh Hoá, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, An Giang, Trà Vinh… vẫn diễn ra như các năm, nhưng do ảnh hưởng Covid mức độ dịch chuyển thấp hơn, giảm khoảng 1,8% so với Tết năm ngoái".

Thông tin về tình hình mạng lưới phục vụ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, đại diện Viettel Net cho hay, vào dịp Tết Nguyên đán 2022, các điểm bắn pháo hoa trên cả nước đều bị hủy do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Viettel tập trung giám sát chất lượng mạng lưới tại gần 120 khu vực tập trung đông người, bao gồm sân bay, bến tàu, tuyến đường cửa ngõ tại các thành phố lớn, trung tâm thương mại, khu du lịch, vui chơi, chùa lớn và sân vận động Mỹ Đình - nơi diễn ra trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc.

Qua theo dõi trên hệ thống, năm nay, nhu cầu dịch vụ data của khách hàng Viettel tăng gần 25% so với Tết năm 2021. Riêng vào ngày 29 và mùng 1 Tết, lưu lượng data 4G trên mạng Viettel tăng hơn 30%. Lưu lượng thoại cũng lớn hơn 50%. Chất lượng mạng trên toàn quốc được đảm bảo thông suốt, an toàn, kể cả thời điểm trước, trong và sau Giao thừa. Tốc độ download trung bình của người dùng dịch vụ 4G tại các điểm đông người đạt từ 30 - 35Mbps.

"Việc di chuyển của thuê bao năm nay cũng diễn ra sớm hơn Tết Âm lịch năm ngoái. Có gần 6,5 triệu thuê bao Viettel đã di chuyển từ các tỉnh, thành lớn về quê, cao hơn 10% so với dịp Tết 2021, trong đó có 1,6 triệu thuê bao đã di chuyển sớm do ảnh hưởng của Covid-19. Các địa phương có thuê bao di chuyển đến nhiều nhất là An Giang, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình. Trong các ngày tới, Viettel tiếp tục theo dõi xu hướng di chuyển thuê bao để kịp thời tối ưu, nâng cao chất lượng mạng phục vụ khách hàng, đặc biệt là ở các cửa ngõ, bến xe, bến tàu, đường quốc lộ bởi có lượng lớn người dân sẽ quay trở lại các tỉnh/thành như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương vào ngày mùng 5, mùng 6 Tết", đại diện Viettel Net nói.

Thái Khang