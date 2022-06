VNPT đạt 5 giải vàng tại giải thưởng công nghệ thông tin thế giới

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT vừa nhận được nhiều giải thưởng tại Giải thưởng Công nghệ Thông tin thế giới (IT World Awards 2022) với 5 giải vàng, 4 giải bạc và 3 giải đồng.

Trong số các giải vàng có 2 giải dành cho phần mềm quản lý an sinh xã hội (VNPT ASXH) và nền tảng thanh toán (Payment Platform) được tích hợp trong nhiều dịch vụ công trực tuyến. Đây là 2 giải vàng đặc biệt ở hạng mục đấu tranh và giảm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Phần mềm quản lý an sinh xã hội (VNPT ASXH) tiên trong phong lĩnh vực chính quyền phục vụ người dân trên môi trường số khi đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của ngành lao động thương binh xã hội: Giải quyết chính sách an sinh xã hội cho người dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ an sinh xã hội; Hỗ trợ người dân/người lao động và người sử dụng lao động trong việc tra cứu các chính sách an sinh xã hội, thị trường lao động, việc làm. VNPT ASXH đã hỗ trợ việc thực hiện chi trả tiền chính sách an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng Covid-19 theo CMND/CCCD. Giải pháp cũng giúp các địa phương có thể giám sát công dân từ vùng dịch trở về địa phương để có biện pháp hỗ trợ người dân kịp thời; Thực hiện chính sách lao động, việc làm (như bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới) cho người lao động thất nghiệp hoặc đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Bên cạnh 2 giải vàng liên quan tới dịch vụ công trực tuyến, VNPT còn có 3 giải vàng cho các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp gồm giải pháp họp trực tuyến “made in Vietnam” VNPT Gomeet, Phần mềm Quản trị tổng thể doanh nghiệp One Business và hệ thống tuyển sinh vnEdu Enrollment.

Giải pháp OneBusiness là một giải pháp tổng thể dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với đầy đủ tính năng như: quản lý nhân sự, quản lý khách hàng, quản lý công việc, truyền thông nội bộ. Hơn cả một phần mềm, OneBusiness là môi trường làm việc trực tuyến ở đó mỗi thành viên trong công ty đều được cung cấp đầy đủ công cụ và tài nguyên phục vụ công việc.

VNPT GoMeet là dịch vụ hội họp trực tuyến trên nền điện toán đám mây hàng đầu Việt Nam phục vụ đa dạng đối tượng và quy mô: từ tổ chức, doanh nghiệp đến giáo dục, y tế quản lý và cả Chính phủ, Bộ ngành địa phương. Là sản phẩm họp trực tuyến "Made in Vietnam" duy nhất của Việt Nam, VNPT GoMeet được VNPT phát triển và làm chủ công nghệ lõi, khả năng mở rộng và triển khai linh hoạt. Sản phẩm được thiết kế đặc thù với nhu cầu của người Việt Nam cho từng lĩnh vực cụ thể, mà các sản phẩm nước ngoài không đáp ứng.

vnEdu Enrollment là hệ thống tuyển sinh đầu cấp được VNPT xây dựng nhằm tin học hoá quá trình nộp và nhận hồ sơ tuyển sinh đầu cấp của các trường học, hỗ trợ nhà trường và các cơ sở giáo dục quản lý hồ sơ, cung cấp số liệu liên quan tới công tác tuyển sinh một cách dễ dàng và nhanh chóng.

vnEdu Enrollment được ứng dụng mô hình điện toán đám mây SaaS tiên tiến nhất hiện nay, chỉ với vài thao tác click chuột, nhà trường đã có thể dễ dàng tự khởi tạo một site riêng cho quá trình tuyển sinh của mình mà không cần đầu tư hạ tầng máy chủ, thiết bị mạng hay nhân lực vận hành.

Ngoài 5 giải vàng, các sản phẩm khác của VNPT cũng được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao với 4 giải bạc gồm VNPT eContract ở hạng mục CRM, Payment Platform ở hạng mục sản phẩm dịch vụ dành cho Chính phủ, VNPT Home & Clinic ở hạng mục sản phẩm dịch vụ dành cho y tế, vnCare và 3 giải đồng thuộc về Hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục vnEdu-ERMS, giải pháp giọng nói thông minh VNPT Smart Voice và ứng dụng nhận diện khuôn mặt vnFace.

Đây là năm thứ 3 liên tục, VNPT tham gia giải thưởng công nghệ thông tin thế giới. Bởi đây là một trong những giải thưởng uy tín nhất thế giới, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ thông tin lớn tại Việt Nam và quốc tế. Sự kiện giống như một hoạt động thường niên để các doanh nghiệp, tập đoàn có thể khẳng định chất lượng sản phẩm dịch vụ công nghệ số với những đối tác nước ngoài.

