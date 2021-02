Tiện thôi chưa đủ, phải thấy lợi hơn người dùng mới chọn. Phải làm sao để người tiêu dùng thấy cầm 1.000 đồng tiền mặt không có lợi bằng 1.000 đồng để trong ví GrabPay by Moca vì họ sẽ có thêm nhiều ưu đãi, mỗi giao dịch còn được cộng điểm GrabRewards gấp 3 lần so với tiền mặt. Khi người tiêu dùng nhận ra điều đó, họ sẽ sử dụng ví GrabPay by Moca nhiều hơn”, Tổng Giám đốc Grab Financial Group Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.