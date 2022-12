VinCSS ra mắt giải pháp triển khai IoT tự động, an toàn tại Nhật Bản

CEO VinCSS giới thiệu VinCSS IoT FDO platform tại sự kiện

Tiêu chuẩn mới trong triển khai và đảm bảo an ninh cho thiết bị IoT

Quy mô thị trường Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) toàn cầu được các chuyên gia kinh tế dự đoán sẽ cán mốc 2.500 tỷ USD vào năm 2029 với tốc độ tăng trưởng kép trên 26% (theo Fortune Business Insights). Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ đó tỷ lệ thuận với việc gia tăng các mối nguy mất an toàn trong quá trình triển khai thiết bị IoT. Theo công bố của Kaspersky có hơn 1,5 tỷ vụ rò rỉ dữ liệu từ thiết bị IoT trong năm 2021, tăng 639 triệu vụ so với năm 2020.

Không chỉ dừng lại ở bài toán đảm bảo an toàn, các tập đoàn, dự án lớn cũng gặp phải vấn đề về chi phí và sự phức tạp khi triển khai các thiết bị IoT. Nhiều doanh nghiệp đã cố gắng áp dụng tự động hoá, tuy nhiên các quy trình đó vẫn chưa được chứng nhận đạt chuẩn, và hơn nữa vẫn gây ra những rắc rối về sử dụng và làm tăng chi phí triển khai.

Trong bối cảnh ấy, Liên minh xác thực trực tuyến thế giới (FIDO Alliance) đã lập tức thành lập Tổ công tác công nghệ IoT (IoT Technical Working Group - IoT TWG) gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới đến từ ARM, Amazon Web Services, Microsoft, Google, Intel, Infineon và Qualcomm. Sau hai năm nghiên cứu, FIDO Alliance đã công bố tiêu chuẩn FIDO Device Onboarding (FDO) - tiêu chuẩn cho toàn ngành IoT thế giới về triển khai thiết bị IoT một cách tự động, an toàn và hiệu quả.

Ngay sau thời điểm FDO được ra mắt vào năm 2021, nhiều doanh nghiệp trên thế giới, tiêu biểu là Intel đã bắt tay vào ứng dụng tiêu chuẩn này. FDO mở ra cơ hội cho ngành công nghiệp IoT phát triển vượt trội và bền vững. Tuy nhiên việc ứng dụng tiêu chuẩn này được đánh giá là không đơn giản bởi nó yêu cầu đội ngũ chuyên gia phát triển sản phẩm phải có trình độ cao, am hiểu sâu về kỹ thuật.

Doanh nghiệp Việt cung cấp giải pháp cho thị trường quốc tế

Chưa đầy một năm kể từ khi giao thức FDO ra đời, VinCSS, một startup đến từ Việt Nam thuộc Tập đoàn Vingroup đã phát triển hoàn chỉnh và sẵn sàng khai thác thương mại nền tảng VinCSS IoT FDO theo tiêu chuẩn FIDO Device Onboarding giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả triển khai an toàn cho thiết bị IoT.

Ngày 9/12 VinCSS ra mắt nền tảng VinCSS IoT FDO tại Nhật Bản trong khuôn khổ sự kiện FIDO Seminar lần thứ 9 ở Tokyo, được chủ trì bởi FIDO Alliance.

VinCSS IoT FDO

Được biết, đây là một trong số ít giải pháp ứng dụng tiêu chuẩn FDO được thương mại hoá đầu tiên trên thế giới. Nền tảng VinCSS IoT FDO ra mắt đã thu hút sự chú ý của các đại diện doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực xác thực mạnh, IoT và công nghệ thông tin tại Nhật Bản cũng như trên thế giới.

Ông Andrew trao đổi tại khu vực demo của VinCSS

Ông Andrew Shakiar, Giám đốc vận hành FIDO Alliance cho biết: "Gia nhập FIDO Alliance năm 2018, VinCSS, đại diện đến từ Việt Nam luôn tích cực trong các hoạt động của Liên minh và đưa ra thị trường các giải pháp chuẩn FIDO2 với tốc độ nhanh chóng. Các hoạt động nghiên cứu phát triển và thương mại của VinCSS đang tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy thị trường xác thực mạnh không mật khẩu tại Việt Nam cũng như toàn cầu. Chúng tôi ghi nhận sự tiên phong của VinCSS và tin tưởng đón đợi vào những đóng góp sắp tới của công ty cho cộng đồng”.

CEO VinCSS phát biểu tại sự kiện

Chia sẻ về sự kiện ra mắt giải pháp tại thị trường Nhật Bản, ông Đỗ Ngọc Duy Trác, CEO VinCSS nhấn mạnh: “Là một startup hướng đến mục tiêu cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo an ninh cho cuộc sống số, VinCSS đã đầu tư mạnh cho R&D trong 4 năm qua. Nền tảng VinCSS IoT FDO là bước tiếp theo trong chiến lược lan toả, ứng dụng đa dạng công nghệ xác thực mạnh không mật khẩu theo tiêu chuẩn FIDO2 vào các lĩnh vực tiềm năng như khác như IoT security, automotive security... VinCSS đang mở rộng các hoạt động hợp tác sâu rộng trong phát triển thị trường, đồng nghiên cứu phát triển và tích hợp công nghệ với nhiều đối tác quốc tế”.

Từ tháng 8/2022, VinCSS đã hợp tác với Pavana để tích hợp công nghệ FDO nhằm ra đời dòng camera thương mại an toàn bậc nhất thế giới. Bên cạnh đó, VinCSS cũng vừa được Frost & Sullivan trao giải thưởng Best practice 2022, công nhận là doanh nghiệp dẫn đầu ngành công nghiệp Passwordless Authentication tại thị trường Đông Nam Á.

Hồng Nhung