Miễn phí chữ ký số cho người dân thực hiện thủ tục hành chính điện tử

Đây là một trong những nội dung tại Nghị quyết Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2022.

Theo đó, Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chỉ đạo thúc đẩy thực hiện mục tiêu phấn đấu mỗi người dân có 1 máy điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình có 1 đường Internet cáp quang tốc độ cao (theo tinh thần Nghị quyết số 105 14/7/2020 của Chính phủ); thúc đẩy các địa phương tăng tỷ lệ người dân nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tuyến và chương trình đưa người dân lên môi trường số.

Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT chỉ đạo các doanh nghiệp miễn phí sử dụng chữ ký số cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh minh hoạ: Internet

Bộ TT&TT hướng dẫn thực hiện việc thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện đúng lộ trình khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng.

Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT chỉ đạo các nhà mạng cung cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm cấp phát đủ chữ ký số cho cán bộ tại Bộ phận một cửa các cấp trong tháng 11/2022.

Các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị ngày 9/8/2022; tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện đúng lộ trình khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2023, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

Đồng thời, hoàn thành việc kết nối các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công Quốc gia để khai thác thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính ngay trong tháng 11/2022.

Bộ Công an phối hợp Bộ TT&TT khẩn trương hoàn thành trước ngày 25/10/2022 việc kiểm tra an ninh, an toàn các hệ thống thông tin và khắc phục các lỗ hổng bảo mật, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn thông tin khi kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công Quốc gia.



Duy Vũ