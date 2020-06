Vụ máy bay trượt khỏi đường băng: Lý do bạn nên cài dây an toàn

Hành khách nên tiếp tục cài dây an toàn vì máy bay sau khi hạ cánh vẫn có thể gặp những mối nguy nhất định trên đường di chuyển về nhà ga.

Chiều ngày 14/6, chuyến bay VJ322 từ Phú Quốc đến TP.HCM của hãng không Vietjet sau khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sân Nhất, đã gặp sự cố khiến máy bay lăn lệch khỏi đường băng.

Cụ thể, máy bay đang di chuyển trên đường lăn vào nhà ga đã trượt khỏi đường băng 07L-25R và dừng lại trên thảm cỏ. Toàn bộ hành khách sau đó được sơ tán an toàn, không hành khách nào gặp chấn thương. Máy bay không xảy ra cháy nổ, chưa có báo cáo chi tiết về thiệt hại.

Việc máy bay sau khi hạ cánh và bị trượt khỏi đường băng do ảnh hưởng của thời tiết xấu như mưa bão, gió lớn không phải trường hợp hiếm gặp của ngành hàng không. Nó cũng nói lên tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn được tắt.

Theo số liệu của Flight Safety Foundation, có ít nhất 27.000 tai nạn hoặc sự cố liên quan tới đường băng diễn ra hàng năm, gây thiệt hại về tiền lên tới 10 tỷ USD cho các hãng máy bay và các công ty hàng không.

Tổ chức này giải thích máy bay sau khi hạ cánh có thể an toàn với những tai nạn trên không, nhưng vẫn chưa đảm bảo an toàn với tất cả những mối nguy trên mặt đất.

Các sự cố có thể xảy ra liên quan tới va chạm với các máy bay khác, người, động vật, các loại xe dưới mặt đất hoặc sự thay đổi đột ngột của bề mặt đường băng. Sau khi đáp, hành khách nên tiếp tục thắt dây an toàn cho tới khi tín hiệu cài dây an toàn được tắt và cửa máy bay được mở.

Chị Thu Hiếu (quận 5, TP.HCM), tiếp viên hàng không hãng China Airlines chia sẻ máy bay khi chạy dưới mặt đất rất dễ xảy ra sự cố, đặc biệt là khi trời mưa hoặc có nhiều sương mù.

"Lúc đáp xuống mặt đất máy bay vẫn còn đà chạy nhanh, có thể xảy ra tình trạng nổ lốp hoặc va chạm với các vật thể vô tình xuất hiện trên đường băng. Nếu hành khách đã tháo dây an toàn trước khi có tín hiệu cho phép, dễ xảy ra tình huống đập đầu vào ghế trước hoặc té ngã", chị Hiếu nói.

"Thói quen tháo dây an toàn ngay khi máy bay đáp là điều không nên, tôi từng chứng kiến hành khách bị té đập đầu vì máy bay thắng gấp lúc vào nhà ga. Việc tháo dây an toàn và đứng dậy lấy hành ly còn làm cản trở những công tác chuẩn bị khác của các tiếp viên", chị Thanh Hằng (quận Phú Nhuận, TP.HCM), tiếp viên hàng không của Bamboo Airlines chia sẻ.