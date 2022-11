5 chứng chỉ cần có của nhân sự an ninh mạng thu nhập ‘nghìn đô’

Tại hội thảo và triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng (Vietnam Security Summit 2021), các chuyên gia an ninh mạng nhận định Việt Nam vẫn là nước có tỷ lệ nhiễm mã độc và hứng chịu những cuộc tấn công mạng thuộc nhóm cao trên thế giới, các hoạt động vi phạm trên không gian mạng cũng có chiều hướng gia tăng.

Tuy nhiên, nguồn nhân lực phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng hiện nay lại tỉ lệ nghịch với những nguy cơ an ninh, an toàn thông tin. Sự thiếu hụt về nguồn nhân lực chủ yếu nằm ở nhóm các chuyên gia về bảo mật an toàn thông tin có chất lượng cao. Vậy hành trình nào để trở thành những kỹ sư, chuyên gia an ninh mạng tại Việt Nam? Hay cần chuẩn bị những kiến thức, dắt mình những chứng chỉ quốc tế nào để nằm trong tầm ngắm của các doanh nghiệp tuyển dụng? Các chuyên gia Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) đã chỉ ra 5 chứng chỉ quan trọng mà một chuyên gia an ninh mạng cần phải có.

Offensive Security Certified Professional (OSCP)

Các hacker mũ trắng đều đánh giá OSCP là kỳ thi cấp chứng chỉ an ninh mạng khó nhất. OSCP là một bài kiểm tra nghiêm ngặt, trong thế giới thực dành cho những người kiểm tra thâm nhập, những người muốn thăng tiến sự nghiệp của họ.

Để tham gia OSCP, bạn phải có nhiều kinh nghiệm về an ninh mạng. Chắc chắn, bạn cần có kiến ​​thức về ngôn ngữ lập trình như Python cũng như các kỹ năng cơ bản về Linux. Bạn cũng cần biết về mạng TCP / IP.

Chuyên gia VSEC chia sẻ về chứng chỉ OSCP

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Mặc dù kỳ thi OCSP là khó nhất do khung thời gian ngắn và cách tiếp cận thực hành, nhưng CISSP được coi là đỉnh cao của chứng chỉ an ninh mạng. CISSP dành cho những người kiểm tra khả năng thâm nhập và các chuyên gia an ninh mạng muốn giữ tiêu chuẩn vàng về sự xuất sắc cho chứng nhận an ninh mạng.

Kỳ thi CISSP có 100-150 câu hỏi trắc nghiệm và “cải tiến nâng cao”, kéo dài trong 3 giờ. Điểm đậu là 700 trên 1000 điểm.

Offensive Security Web Expert (OSWE)

Chứng chỉ OSWE là một trong những chứng chỉ về bảo mật thuộc Offensive Security - một công ty quốc tế của Mỹ hoạt động trong lĩnh vực bảo mật thông tin, kiểm tra thâm nhập và pháp y kỹ thuật số. Chứng chỉ OSWE là quan trọng đối với bất kỳ cá nhân nào đang theo đuổi sự nghiệp bảo mật ứng dụng web.

Certified Ethical Hacker (CEH)

CEH là một chứng chỉ trình độ trung cấp được cấp bởi Hội đồng Quốc tế về tư vấn Thương mại điện tử (International Council of Electronic Commerce Consultants/ EC-Council) là chứng chỉ mà bất cứ chuyên gia công nghệ thông tin nào muốn theo đuổi sự nghiệp bảo mật cần phải trang bị cho mình. Những chuyên gia sở hữu chứng chỉ CEH có kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực như kiểm tra thăm dò mạng lưới, điều tra, Trojans, virus, ngăn chặn tấn công hệ thống, tấn công trang chủ, mạng không dây và các ứng dụng web, thâm nhập SQL, mật mã, thâm nhập thử nghiệm, lẩn tránh IDS, tường lửa....

Để tham gia kỳ thi này, bạn cần phải hoàn thành chương trình đào tạo CEH trước. Kỳ thi bao gồm 125 câu hỏi, kéo dài trong 4 giờ.

Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI)

CHFI là chứng chỉ chuyên gia bảo mật có những kỹ năng và kiến thức để phát hiện, phân tích các bằng chứng kỹ thuật số phức tạp. Đây là một kỳ thi khó, nhưng thời gian ngắn và ít khốc liệt hơn các cuộc thi trên.

