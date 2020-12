Bộ Tài chính: An toàn thông tin được tích hợp trong mọi công đoạn liên quan

Ông Nguyễn Đại Trí, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính khẳng định, hoạt động đảm bảo an toàn thông tin trong ngành Tài chính đã được tích hợp trong tất cả các công đoạn liên quan, không làm ngừng trệ hoạt động của hệ thống.

Mới đây, hệ thống Tin học - Thống kê ngành Tài chính kỷ niệm 31 năm ngày ra đời, với chức năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính. Đến nay hệ thống Tin học - Thống kê đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc hiện đại hóa ngành Tài chính, tạo nền tảng chuyển đổi sang nền Tài chính số.

Nhân dịp này, trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, ông Nguyễn Đại Trí, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính đã có chia sẻ về đóng góp những năm qua và định hướng chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó, đáng chú ý là kết quả đảm bảo an toàn thông tin.

Theo đó, bảo đảm an toàn thông tin trong ngành Tài chính được tổ chức triển khai một cách bài bản và toàn diện; hoạt động đảm bảo an toàn thông tin đã được thực hiện và tích hợp trong tất cả các công đoạn liên quan đến thông tin và hệ thống thông tin, không làm ảnh hưởng hay ngừng trệ hoạt động của hệ thống.

Như hôm 9/10, Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), cùng Công ty An ninh mạng Viettel tổ chức cuộc diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho cán bộ chuyên trách tại các đơn vị của Bộ Tài chính.

Trước đó ngày 20/6/2020, Cục CNTT - Ngân hàng Nhà nước phối hợp cùng Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) tổ chức diễn tập an toàn thông tin cho hơn 40 ngân hàng, công ty tài chính trong nước.

Với chủ đề “Phòng chống cách thức tấn công mới vào hệ thống ngân hàng”, chương trình diễn tập an toàn thông tin năm nay là lần diễn tập thứ 7 của các đơn vị trong ngành ngân hàng 5 năm qua.

H.A.H