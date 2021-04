Chuyên gia Việt Nam giành chiến thắng trong cuộc thi tấn công mạng Pwn2Own 2021

Trong 2 ngày 7, 8/4, các chuyên gia bảo mật đến từ một doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng ở cả 2 hạng mục, với 3 phần thi tại Pwn2Own 2021 - cuộc thi tấn công mạng uy tín trên thế giới.

Hai chuyên gia bảo mật vừa giành chiến thắng trong cuộc thi tấn công mạng Pwn2Own 2021 là Phạm Văn Khánh và Đào Trọng Nghĩa đến từ Công ty An ninh mạng Viettel - Viettel Cyber Security.

Chuyên nghiên cứu mảng lỗ hổng phần mềm, chuyên gia Đào Trọng Nghĩa, sinh năm 1998, thường xuyên phát hiện và công bố các lỗ hổng bảo mật Zero-day của Microsoft Windows.

Chuyên gia Phạm Văn Khánh, sinh năm 1989, đứng thứ 19 trong top chuyên gia tìm lỗ hổng của Microsoft năm 2020, đứng thứ 11 trong danh sách các chuyên gia tìm lỗ hổng cho Microsoft trong quý 1/2021. Vị chuyên gia này đã phát hiện gần 20 lỗ hổng Zero-day trên các nền tảng của Microsoft như MS Exchange, MS Dynamic, IIS.

Thành tích của đội thi Việt Nam được Ban tổ chức công bố trên trang Twitter của cuộc thi Pwn2Own 2021.

Là cuộc thi tấn công mạng uy tín và lớn trên thế giới, Pwn2Own do Zero Day Initiative tổ chức thường niên từ năm 2007 với mức thưởng lên đến hàng triệu USD, thu hút chuyên gia bảo mật toàn cầu tham gia. Tại đây, các hãng công nghệ nổi tiếng sẽ đem các sản phẩm của mình làm mục tiêu trong các thử thách kiểm thử xâm nhập.

Tham gia cuộc thi, các đội thể hiện các kỹ năng của mình để tấn công, khai thác phần mềm hoặc thiết bị. Kịch bản tấn công sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng kỹ thuật để chiếm quyền điều khiển thiết bị, từ đó can thiệp vào nội dung hiển thị hay thu thập dữ liệu người dùng. Các đội cũng có thể phát tán các phần mềm độc hại, sử dụng thiết bị đã chiếm quyền điều khiển để trở thành trung gian cho các cuộc tấn công sâu hơn vào bên trong.

Cuộc thi Pwn2Own hướng tới mục tiêu tìm ra những lỗ hổng trên các thiết bị thông minh qua đó các nhà sản xuất có thể khắc phục ngay lập tức những sai số đó, giúp đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng sử dụng.

Trong bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng 4.0 với những sự thay đổi nhanh chóng, ICT được áp dụng ngày càng rộng khắp trong mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, mỗi năm cuộc thi Pwn2Own lại điều chỉnh ở các hạng mục thi để phản ánh chân thực sự phát triển của công nghệ, tìm ra rõ hổng bảo mật mang tính thực tế, quan trọng.

Năm 2021, các đội tham gia cuộc thi tấn công mạng Pwn2Own theo hình thức trực tuyến.

Năm 2021 là năm thứ hai Viettel Cyber Security có đội thi tham dự và đạt giải tại Pwn2Own. Đội thi đến từ Viettel Cyber Security cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại cuộc thi này. Tại Pwn2Own Tokyo 2020, hai chuyên gia bảo mật Đỗ Quang Thành và Ngô Anh Huy giành chiến thắng khi thực hiện chiếm quyền điều khiển SmartTV thông qua trình duyệt cài đặt mặc định trên tivi Samsung và Sony.

Với cuộc thi Pwn2Own năm nay, các đội thi tham trực tuyến. Tại hạng mục về danh mục leo thang đặc quyền (Local Escalation of Privilege Category), đội thi Việt Nam đã tấn công thử nghiệm vào Microsoft Windows 10 bằng phương thức làm tràn số trên Windows 10 để nâng quyền từ người dùng thông thường lên đặc quyền hệ thống.

Còn với hạng mục về máy chủ (Server Category), đội thi Việt Nam tấn công thành công vào hệ thống máy chủ mail của Microsoft Exchange.

Không chỉ ở Viettel, mà nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm bảo mật khác của Việt Nam như Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), VNPT, BKAV, VinCSS, VNCS… đang có đội ngũ chuyên gia giỏi, có nhiều đóng góp trong đảm bảo an toàn không gian mạng, góp phần hiện thực hoá giấc mơ đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn, an ninh mạng.

Thủ tướng Chính phủ vào đầu tháng 1/2021 đã phê duyệt Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025, với quan điểm: “Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin là nội dung quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn thông tin, góp phần triển khai thành công Chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và nâng cao uy tín, xếp hạng quốc tế của Việt Nam về an toàn thông tin theo đánh giá của Liên minh Viễn thông quốc tế”.

Vân Anh