Công an tỉnh Gia Lai ký quy chế hỗ trợ bảo vệ an ninh mạng cho ngân hàng

Công an tỉnh Gia Lai vừa ký kết Quy chế phối hợp với ngành ngân hàng trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Ngành ngân hàng trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Agribank

Ngày 14/12, Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với ngành ngân hàng trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn Gia Lai đã được tổ chức tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai.

Hội nghị đã thông qua Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai. Đại diện các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, công an huyện cũng trình bày tham luận bên cạnh phát biểu từ đại diện của 4 ngân hàng thương mại lớn.

Quy chế phối hợp được ký kết và ban hành nhằm tăng cường và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế; phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Một trong những nội dung là phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện âm mưu, hoạt động gây mất an ninh, an toàn của ngân hàng; phối hợp hỗ trợ bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng… Ngoài ra, triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các phương án phòng chống cháy nổ, phương án bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan, kho quỹ, công tác phòng chống đột nhập, phòng chống tiền giả, phòng chống bão, lũ lụt, thiên tai.

Hải Lam