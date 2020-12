Công an TP.HCM sắp có Phòng An Ninh mạng PA 05

Đơn vị này sẽ là lực lượng nòng cốt phối hợp với các lực lượng khác của CATP, là chủ công trong công tác đấu tranh với các hoạt động tội phạm trên không gian mạng.

Nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hoạt động trên không gian mạng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm ra mắt Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong năm 2021. Đó là thông tin đáng chú ý được Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, tại buổi cung cấp thông tin về tình hình, kết quả công tác Công an năm 2020, định hướng công tác năm 2021, diễn ra vào sáng 21/12.

Công an TPHCM sẽ thành lập Phòng An Ninh mạng trong năm 2021 (Ảnh: Báo Công an TPHCM)

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, không chỉ tội phạm công nghệ cao mà hiện nay các hoạt động tội phạm tệ nạn xã hội diễn ra rất nhiều trên không gian mạng như mại dâm, cờ bạc, ma túy…Đồng thời, các đối tượng thù địch đã lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, chống phá Nhà nước Việt Nam.

Trước tình hình đó, Công an TPHCM đã báo cáo Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Công an Thành phố và sẽ sớm ra mắt trong năm 2021. Đơn vị này sẽ là lực lượng nòng cốt phối hợp với các lực lượng khác của CATP, là chủ công trong công tác đấu tranh với các hoạt động tội phạm trên không gian mạng.

Như vậy, sau Hà Nội và Huế, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là địa phương thứ 3 trong cả nước thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trước đó, tại lễ công bố thành lập Phòng PA05 tại Huế, Đại tá Trương Sơn Lâm - Cục Phó Cục PA 05 cho biết, hiện nay, thế giới đang chuyển mình nhanh chóng sang nền kinh tế số, vì vậy môi trường an ninh mạng được ứng dụng trên tất cả các lĩnh vực của xã hội.

Tại Việt Nam tình hình an ninh mạng diễn biến hết sức phức tạp, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, không ngừng nâng cấp, cải tiến các dòng mã độc hoặc sử dụng các công cụ, phương pháp để tấn công mạng, gián điệp mạng…

"Tội phạm sử dụng CNC trên không gian mạng hoạt động hết sức phức tạp như: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán vật liệu nổ, mua bán bằng cấp giả… gây thiệt hại nhiều tỷ đồng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân. Và thực trạng này đã trở thành thách thức, nhức nhối trong công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng CNC"- Đại tá Trương Sơn Lâm khẳng định.

