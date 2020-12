Viettel tham gia liên minh ngăn chặn tấn công an ninh mạng toàn cầu

Tổ chức Chống lừa đảo Toàn cầu (Anti - Phishing Working Group - APWG) vừa công bố Công ty An ninh mạng Viettel là thành viên mới nhất.

Như vậy, Viettel là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam có sản phẩm tham gia vào tổ chức này, song hành cùng các quốc gia phát triển trên thế giới. Đồng thời, nền tảng chia sẻ tri thức an ninh mạng của Viettel (VCS-Threat Intelligence) trở thành sản phẩm được lựa chọn để tham gia vào mạng lưới của APWG.

Viettel Threat Intelligence được Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) phát triển là giải pháp an ninh mạng hiện đại, áp dụng xu thế công nghệ mới nhất, giúp thu thập, nhận định và cảnh báo các mối đe doạ trên không gian mạng dành cho tổ chức, doanh nghiệp. Triển khai từ tháng 10/2020, nền tảng này được áp dụng trực tiếp trong các dịch vụ của Viettel và một số ngân hàng tại Việt Nam.

Việc Viettel Threat Intelligence tham gia tổ chức APWG là một bước tiến trong quá trình kết nối, chia sẻ tri thức an ninh mạng và cảnh báo sớm, góp phần ngăn chặn các nguy cơ tấn công mạng kịp thời trên phạm vi toàn cầu. Các đơn vị khi tham gia vào mạng lưới của APWG sẽ được tiếp cận những thông tin và nguy cơ an ninh mạng cấp quốc tế, qua đó xây dựng phương án hành động kịp thời cho tổ chức của mình.

APWG là một liên minh toàn cầu nhằm đối phó với tội phạm mạng, tập hợp các công ty an ninh mạng, cơ quan chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức phi chính phủ gồm những tổ chức uy tín như Hiệp hội Khối thịnh vượng chung (CPA), Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), Nhóm Tội phạm Công nghệ cao G8, Trung tâm phòng chống tội mạng mạng Liên minh Châu Âu - Europol EC3…

Hiện nay, APWG có hơn 2.200 thành viên trên toàn thế giới, với các công ty an ninh mạng như Kaspersky Lab, BitDefender, Symantec, McAfee, VeriSign, Fortinet, ESET, Palo Alto Networks.

Tri thức an ninh mạng (Threat Intelligence) từ lâu đã là một lĩnh vực trọng điểm trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin (ATTT), tập trung vào việc thu thập và phân tích thông tin về các cuộc tấn công mạng hiện tại, tiềm năng đe dọa tới tài sản, uy tín cũng như sự an toàn của các tổ chức/doanh nghiệp (TC/DN). Đây được xem là một biện pháp bảo mật chủ động, hiện đại giúp TC/DN ngăn chặn sớm vi phạm dữ liệu, tấn công mã độc, thông tin sai sự thật của tổ chức.

Các nguồn dữ liệu của Viettel Threat Intelligence rất đa dạng, bao gồm: Dữ liệu từ nhà mạng ISP toàn cầu; Dữ liệu từ các tổ chức bên ngoài; Dữ liệu thu được từ quá trình thực hiện các dịch vụ ATTT; Dữ liệu thu được từ quá trình cung cấp dịch vụ giám sát ATTT 24/7. Đặc biệt là nguồn dữ liệu từ nghiên cứu nội bộ do các chuyên gia hàng đầu của Viettel thực hiện.

Công ty An ninh mạng Viettel đã trở thành đơn vị chuyên về an toàn, an ninh thông tin số 1 Việt Nam về số lượng và chất lượng nhân sự. Công ty hiện sở hữu những chuyên gia người Việt hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng, sở hữu nhiều chứng chỉ an toàn thông tin uy tín và danh tiếng được toàn thế giới công nhận như CISSP , CCIE, CEH, Security+...Công ty cũng nắm trong tay thành tích phát hiện gần 100 lỗ hổng 0-day – là những lỗi chưa từng được phát hiện trên thế giới của các hệ thống bảo mật uy tín toàn cầu. Trong đó, nhiều lỗ hổng tìm ra đã được Google, Facebook, Microsoft vinh danh và trao thưởng. Mới đây, hai cao thủ bảo mật là Ngô Anh Huy và Đỗ Quang Thanh, chuyên gia thuộc Công ty An ninh mạng Viettel đã xuất sắc được vinh danh tại cuộc thi Pwn2Own Tokyo 2020. Tham dự cuộc thi năm nay, 2 chuyên gia của Viettel thực hiện chiếm quyền điều khiển SmartTV (tivi thông minh) thông qua trình duyệt cài mặc định trên Tivi Samsung và Sony.

Đỗ Quang Thành (sinh năm 1996) từng được vinh danh ở Top 100 chuyên gia bảo mật do Microsoft vinh danh. Ngô Anh Huy (sinh năm 1989) là một trong những chuyên gia an ninh mạng tìm ra hơn được 40 lỗ hổng bảo mật trên nền tảng của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Oracle, Foxit. Với kinh nghiệm của mình, Huy đã được Google mời làm diễn giả tại sự kiện Google Escal8 năm 2019 tại London, Anh Quốc.

Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu, phát triển, tư vấn các giải pháp trong mọi lĩnh vực về an ninh mạng.

