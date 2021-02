Đại hội Đảng XIII đã được đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối

Với sự đồng hành, liên hiệp của các đơn vị chuyên trách của 3 Bộ: Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Công an cùng các doanh nghiệp, an toàn, an ninh mạng của kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội Đảng XIII) là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Với vai trò là đầu mối giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho người dân, doanh nghiệp và các hệ thống thông tin quan trọng của Đảng và Nhà nước, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin cho Đại hội XIII của Đảng, đầu mối phối hợp chặt chẽ triển khai cùng với các đơn vị chức năng của Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng), Cục A05, A03, A06 (Bộ Công an).

Nhận thức rõ đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và vô cùng ý nghĩa, từ trước khi diễn ra Đại hội XIII của Đảng, hàng loạt phương án, kế hoạch bảo vệ nhiều lớp đã được triển khai. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm an toàn thông tin tối đa cho hệ thống thông tin phục vụ Đại hội và không để các đối tượng lợi dụng tấn công mạng gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động của Đại hội và Trung tâm báo chí.

Trung tâm NCSC đã triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin và bảo vệ cho toàn bộ hạ tầng mạng để phục vụ hoạt động nghiệp vụ của Đại hội Đảng XIII.

Thông tin với ICTnews, đại diện Trung tâm NCSC cho biết, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra Đại hội Đảng XIII, Trung tâm đã triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin và bảo vệ cho toàn bộ hạ tầng mạng để phục vụ hoạt động nghiệp vụ của Đại hội. Trong đó, 100% các hệ thống, thiết bị được lắp đặt phục vụ Đại hội đều được qua vòng kiểm tra, rà soát đánh giá an toàn thông tin nhằm chủ động khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu, không để tin tặc lợi dụng tấn công gây ra sự cố mất an toàn thông tin.

Ngoài ra, NCSC còn tổ chức phối hợp cùng đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, Cục Bưu điện Trung ương thường xuyên tổ chức diễn tập theo từng kịch bản cụ thể với nhiều tình huống khác nhau, lên phương án ứng cứu phục hồi hệ thống…, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng (từ 25/1/2021 đến 1/2/2021), Trung tâm NCSC đã huy động 100% lực lượng cán bộ kỹ thuật tập trung vào các nhiệm vụ trọng điểm nhằm bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với những hệ thống thông tin quan trọng, nhạy cảm, bao gồm: trực giám sát, bảo đảm an toàn thông tin 24/24 và xử lý tấn công mạng tại địa điểm tổ chức Hội nghị; giám sát, bảo đảm an toàn an ninh mạng cho các website phục vụ Đại hội XIII của Đảng; Giám sát các xu hướng nóng và kịp thời xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Thực tế, chỉ trong một tuần diễn ra Đại hội, hàng trăm ngàn sự kiện, cảnh báo an toàn thông tin đã được ghi nhận, ngăn chặn, xử lý hàng ngàn cuộc tấn công mạng, nguy cơ mất an toàn thông tin, trong đó phải kể đến tấn công có chủ đích APT và các trường hợp lợi dụng để phát tán thông tin nhạy cảm, xấu độc...

Những trường hợp có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của Hội nghị đã được NCSC phối hợp cùng Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng), Cục A05 (Bộ Công an), Cục Bưu điện Trung ương... xử lý và khắc phục tại chỗ. Các nguy cơ, rủi ro an toàn thông tin cũng như dấu hiệu tấn công mạng được kiểm soát trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đại diện NCSC, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này một lần nữa thể hiện được trách nhiệm và vai trò của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng nói chung. Vai trò, trách nhiệm này cần tiếp tục được thể hiện, phát huy trong thời gian tới, đặc biệt trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

“Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, cùng với sự đồng hành, liên hiệp, của các đơn vị chuyên trách của Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, Bộ Thông tin và Truyền thông; các doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng Việt Nam, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, các chuyên gia bảo mật nguời Việt trong và ngoài nước…thì công tác an toàn, an ninh mạng sẽ luôn được đảm bảo, không gian mạng Việt Nam sẽ trở nên an toàn, lành mạnh hơn”, đại diện NCSC nhấn mạnh.

Vân Anh