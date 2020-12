Đảm bảo chuẩn an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu môi trường ở Huế

Quy chế của Thừa Thiên Huế quy định, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường phải được phân loại theo cấp độ an toàn hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Bản quy chế bao gồm các quy định để bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin.

Theo đó, Sở Tài nguyên & Môi trường của tỉnh là cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu, chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin; có các biện pháp tổ chức, quản lý vận hành, nghiệp vụ và kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu, an toàn máy tính và an ninh mạng.

Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường sẽ làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu, thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, quản lý rủi ro và các biện pháp phù hợp để bảo đảm an toàn thông tin.

Một quy định khác là, việc in, sao, chụp, vận chuyển, giao nhận, truyền dữ liệu tài liệu, lưu giữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải tuân theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Trước đó trong tháng 10, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thuộc Công an tỉnh.

