Điện Biên giám sát an ninh mạng 4 lớp cho hệ thống dữ liệu chung

Điện Biên triển khai giải pháp an toàn thông tin theo cấp độ và giám sát an ninh mạng theo mô hình 4 lớp cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu.

Điện Biên ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT và bảo đảm ATTT tỉnh. (Ảnh: Thukyluat)

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số; đồng thời góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chất lượng cuộc sống của nhân dân, UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo tin từ Cổng thông tin của Sở TT&TT Điện Biên, kế hoạch vừa ban hành của tỉnh đặt mục tiêu 100% cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp cơ sở triển khai, sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành đồng bộ, liên thông; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử;

100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh và 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã đã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

Mục tiêu trong các năm tới, toàn tỉnh có 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả hệ thống thông tin từ cấp tỉnh tới cơ sở; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC.

Ngoài ra, 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Điện Biên sẽ nâng cao an toàn, an ninh thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước; Triển khai giải pháp an toàn thông tin theo cấp độ; giám sát an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh...

Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Điện Biên xác định triển khai 7 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp. Trong đó, tập trung bảo đảm khai thác triệt để hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia, đồng thời bảo đảm sự kết nối giữa hệ thống thông tin của tỉnh với những hệ thống này, bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp tỉnh, triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp.

Sở TT&TT của tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch.

D.V