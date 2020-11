Hải Dương phát hiện nhiều trang thông tin điện tử dùng thư viện “Telerik UI” tồn tại lỗ hổng bảo mật

Công an Hải Dương cho biết thời gian qua, đã phát hiện nhiều trang thông tin điện tử sử dụng thư viện “Telerik UI” tồn tại lỗ hổng bảo mật và bị tin tặc tấn công, đăng tải hình ảnh quảng cáo game bài V8 Club.

Toàn cảnh buổi tập huấn của cán bộ công an tỉnh Hải Dương. Nguồn ảnh: Công an Hải Dương

Đây là thông tin được nêu ra trong Hội nghị tập huấn Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) do Công an tỉnh Hải Dương vừa tổ chức.

Theo Cổng thông tin Công an Hải Dương, thời gian qua, tình hình an ninh mạng trên phạm vi cả nước nói chung và địa bàn tỉnh nói riêng diễn biến khá phức tạp, hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn đã phát hiện 28/704 trang/cổng thông tin điện tử sử dụng thư viện “Telerik UI” tồn tại lỗ hổng bảo mật; 14 trang/cổng thông tin điện tử bị tin tặc tấn công, đăng tải hình ảnh quảng cáo game bài V8 Club.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nhận thức của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng còn hạn chế; ý thức trách nhiệm của nhiều cán bộ, đảng viên trong bảo mật thông tin trên không gian mạng còn chưa cao.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức tập huấn để nâng cao nhận thức về chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ Nhà nước; về vị trí, tầm quan trọng và những vấn đề trọng tâm trong công tác đảm bảo an ninh mạng trong tình hình hiện nay, giúp các cán bộ, chiến sĩ có cái nhìn tổng quan về tình hình an ninh mạng; nắm vững và tổ chức thực hiện hiệu quả Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Lê Quý Thường yêu cầu sau hội nghị, các đơn vị khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị mình, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hiệu quả trong thực hiện những biện pháp đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước; Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư nguồn lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ an toàn các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

D.V