HDN - Giải pháp cho lỗ hổng bảo mật trong mạng CNTT cho doanh nghiệp

Các CIO của mỗi công ty tin đều rằng chúng tôi/ ta luôn cần tạo ra một mạng lưới mạnh mẽ hơn để chống lại việc bị hack và tấn công từ bên ngoài vào bên trong, vì vậy chúng ta đã dành nhiều ngân sách hơn cho gateway/ Firewall hoặc DMZ. Điều này rất đúng trong quá khứ/ thời điểm trước kia nhưng đối với ngày nay đã không còn chính xác nữa.

Nếu giải pháp bảo mật từ gateway/ Firewall là hoàn hảo và hoạt động tốt như ý định vốn có, thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp phải các vấn đề về bảo mật CNTT nội bộ. Nhưng hiện nay chúng ta đang đối mặt với những vấn đề này hàng ngày ngay cả khi chúng ta đang có giải pháp bảo mật gateway/ Firewall và DMZ rất tốt.

Tạp chí bảo mật CNTT năm 2013 cho biết 58% sự cố an toàn thông tin được cho là do mối đe dọa từ nội bộ và đội phản hồi máy tính của Mỹ - US Computer Response Team - cũng cho biết hơn 67% các vụ vi phạm CNTT là do những người dùng trong công ty gây ra.

Tại Việt Nam, đây là tính toán thô của các cuộc tấn công mạng. Các nhà quản trị mạng cũng không dám chắc con số chính xác nhưng một thông điệp rõ ràng thông qua các số liệu này là: a) đây là các tấn công từ bên trong, b) là các tấn công mạng, c) các malware tấn công từ bên trong mạng doanh nghiệp đang tăng nhanh.

Trước đây, chúng ta không bao giờ tập trung vào bảo mật lớp truy cập. Những gì chúng ta đã làm trong quá khứ là tạo ra một hệ thống mạng an toàn với sự trợ giúp của giải pháp bảo mật ở gateway/ Firewall. Đây là lý do chúng ta vẫn đang bị lỗ hổng bảo mật nội bộ.

Công ty HDN (Handreamnet Co., Ltd.) đã phát triển một công cụ bảo mật chuyên dụng và tích hợp nó vào Switch Lớp 2 (là lớp truy cập) vào năm 2017 và đã đạt được những thành công rực rỡ tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Công cụ bảo mật này được gọi là MDS (Multi Dimension Security) sẽ phân tích mọi lưu lượng đến từ thiết bị của người dùng và sẽ ngăn chăn nếu lưu lượng là một loại tấn công.

Cơ chế bảo mật HDN – MDS(Multi Dimension Security)

Switch bảo mật trên nền tảng đám mây thế hệ mới – SG2400

Với sự trợ giúp của công cụ bảo mật từ HDN, Switch bảo mật HDN có thể phát hiện và ngăn chặn hơn 27 loại tấn công khác nhau được phát sinh từ thiết bị của người dùng một cách tự động và cung cấp báo cáo để khách hàng thực hiện hành động dựa trên báo cáo lưu lượng phần mềm độc hại.

Đội ngũ HDN tại Việt Nam sẵn sàng và mong chờ liên hệ của bạn để có thể hỗ trợ bạn trải nghiệm tính năng này hoặc thực hiện demo cùng khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi và trải nghiệm khả năng tuyệt vời của Switch bảo mật HDN.

