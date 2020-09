Khánh Hòa tổ chức tập huấn Luật An ninh mạng

Trong lớp tập huấn mới đây ở Khánh Hòa, các học viên được nghe giới thiệu về Luật An ninh mạng, cũng như về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân trong công tác bảo vệ an ninh mạng…

Vừa qua, Sở Thông tin & Truyền thông (Sở TT&TT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet.

Học viên của lớp tập huấn là hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và cơ quan báo chí trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) - Công an tỉnh Khánh Hòa giới thiệu một số nội dung liên quan đến Luật An ninh mạng; cũng như Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, CNTT và giao dịch điện tử.

Các học viên được nghe về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân trong công tác bảo vệ an ninh mạng… Thông qua lớp tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh nắm rõ hơn quy định tại Luật An ninh mạng, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi cá nhân.

Từ đó, các học viên có khả năng tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, góp phần phòng ngừa những hành vi vi phạm và những sự cố an ninh mạng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Hoạt động tập huấn an toàn, an ninh mạng ở Khánh Hòa diễn ra khá thường xuyên. Năm 2019, trong bản kế hoạch số 11132A/KH-UBND về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước của tỉnh, Khánh Hòa có những mục tiêu và phương án khá cụ thể về công tác an toàn thông tin. Trong đó, chú trọng về nguồn nhân lực cho ứng dụng và phát triển CNTT, tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách về CNTT những nội dung chuyên sâu liên quan đến quản trị mạng, quản trị hệ thống, an toàn, an ninh thông tin.

H.A.H