Chuyên gia Viettel, VNG chia sẻ kinh nghiệm ứng cứu sự cố tấn công mạng

Sự kiện đầu tiên trong chuỗi webinar được VNCERT/CC tổ chức định kỳ hàng tháng về hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng có sự góp mặt của 2 chuyên gia bảo mật đến từ Viettel và VNG.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT vừa cho biết, ngày 28/4 sẽ khởi động Chương trình chuỗi webinar định kỳ hàng tháng về hoạt động ứng cứu sự cố. Chương trình dành cho các thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia và cán bộ kỹ thuật, quản lý của Trung tâm, có chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin thông qua hợp tác chia sẻ tri thức về tấn công mạng”.

Ông Trần Minh Quảng (bên trái) và ông Nguyễn Lê Thành, 2 chuyên gia sẽ chia sẻ kinh nghiệm ứng cứu sự cố tấn công mạng tại webinar ngày 28/4 do VNCERT/CC tổ chức.

Chương trình sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến trên nền tảng số qua những điểm cầu và phát trực tiếp lên các kênh chính thức của VNCERT/CC trên nền tảng mạng xã hội. Chuỗi webinar dự kiến tổ chức định kỳ hàng tháng bắt đầu từ tháng 4/2022 và kết thúc vào tháng 12/2022 với 9 chủ đề. Mỗi chủ đề sẽ có một diễn giả trình bày; một khách mời chuyên gia và một người điều phối để tạo tương tác giữa diễn giả, khách mời và trao đổi, giải đáp các câu hỏi đến từ những người tham gia.

Diễn giả cho chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin thông qua hợp tác chia sẻ tri thức về tấn công mạng” của tháng 4 này là ông Trần Minh Quảng, Giám đốc Trung tâm phân tích và chia sẻ nguy cơ An ninh mạng, Công ty An ninh mạng Viettel. Ông có hơn 13 năm kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực an ninh mạng, đặc biệt là các mảng dịch ngược, nghiên cứu mã độc, xử lý sự cố an toàn thông tin, phòng chống tấn công có chủ đích.

Ông Trần Minh Quảng từng tham gia xử lý nhiều sự cố an toàn thông tin nghiêm trọng thuộc các cơ quan nhà nước, bộ, ngành, tổ chức chính phủ, các doanh nghiệp lớn. Chuyên gia đến từ Công ty An ninh mạng Viettel cũng là diễn giả thường xuyên của nhiều hội thảo trong và ngoài nước như Security Bootcamp, TradaHacking, Security World…

Chương trình tháng 4 còn có sự góp mặt của ông Nguyễn Lê Thành, Phó Tổng giám đốc VNG. Trước khi về Việt Nam, ông Nguyễn Lê Thành là kiến trúc sư chính phụ trách an toàn cho các bộ vi xử lý và chipset tại tập đoàn Intel. Ông là sáng lập viên của nhóm nghiên cứu VNSecurity (từ năm 1998) và là thành viên của “The Hacker’s Choice” - nhóm nghiên cứu đầu tiên phá mã A5 GSM trong vòng một phút. Trong suốt thập niên vừa qua, ông Nguyễn Lê Thành đã tham gia thuyết trình ở nhiều hội thảo quốc tế như Black Hat USA, HackInTheBox, PacSec…

Diễn ra dưới sự điều phối của Phó Giám đốc Trung tâm VNCERT/CC Lê Công Phú, chương trình webinar đầu tiên sẽ tập trung chia sẻ, cung cấp kiến thức chuyên sâu cũng như góp phần gắn kết các thành viên trong mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia.

Trung tâm VNCERT/CC cũng đang dự thảo nội dung cho các chủ đề tiếp theo nằm trong chuỗi chương trình webinar về “Đảm bảo an toàn thông tin trong kỷ nguyên chuyển đổi số quốc gia”, bao gồm các nội dung kỹ thuật chuyên sâu về xu thế, hình thức tấn công mạng.

Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia đã có 220 thành viên, bao gồm 58 thành viên thuộc bộ, ngành; 63 thành viên thuộc địa phương và 99 thành viên thuộc các doanh nghiệp, tổ chức khác.

Vân Anh