Những cách bảo vệ quyền riêng tư trên mạng mà người dùng cần lưu ý

Trong kế hoạch năm 2021, Khánh Hòa đặt mục tiêu triển khai chính thức Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC), kết nối và chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.